musique







Le totem, c'est le point de rencontre entre notre monde et celui de l'esprit, de la croyance: un emblème animal qui veille sur le monde du réel et une porte d'entrée qui laisse entrevoir le monde spirituel.



C'est ce carrefour des univers que j'ai voulu mettre en musique, un voyage par delà les apparences et les certitudes.



Ce sont les sonorités du theremin qui dominent Totem et accompagnent les synthetiseurs, rythmées par les percussions, les souffles et le didjeridoo.

TOTEM - Un monde d’esprit

Music by Maximilien Mathevon

Label Plaza Mayor Company ltd



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1791525810



Spotify : https://open.spotify.com/album/23iXyPKd8sK9MDy67GNN1P



YouTube : https://youtu.be/v72zVXiHhbc



www.plazamayorcompany.com