Le combat égalité hommes-femmes se joue à toutes les étapes de la vie. C’est ce que rappelle la Ministre Aurore Bergé dans l’éditorial des chiffres clés 2023 de "L’essentiel vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes". Sur les questions de rémunération, le slogan "à travail égal, salaire égal" n’est toujours pas une réalité : les femmes gagnent encore 24,4% de moins que les hommes. Dans le même rapport, il apparaît également que les femmes restent minoritaires au regard du bilan des créations de nouvelles entreprises.



Pour celles qui sont salariées dans le secteur privé, les dispositifs d’évolution et de reconversion professionnelle portés par Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine apportent leur pierre à l’édifice depuis plusieurs années et participent à gommer ces inégalités.





Une appétence forte pour évoluer professionnellement



C’est le premier constat que l’on peut faire à la lecture du Bilan 2023 de l’association Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, les néo-aquitaines, comme les années précédentes, ont continué à solliciter majoritairement les services et les dispositifs de l’association. En 2023, sur plus de 5300 demandes reçues, 2983, soit 56% des demandes, étaient formulées par des femmes.



Chacun des dispositifs portés par l’association régionale leur a permis de répondre à leurs besoins du moment.





75% des demandes pour les dispositifs CléA et VAE



Par exemple, pour celles qui avaient quitté les bancs de l’école trop tôt et recherchaient un moyen de reprendre confiance en elles, la certification CléA a permis à près de 300 néo-aquitaines de démontrer leur professionnalisme. Et de souligner qu’elles représentaient 59% des demandes contre 41% pour les hommes.

Quant aux salariées en activité exerçant le même emploi depuis plus d’un an sans pour autant avoir le diplôme correspondant à leur métier, elles se sont là encore davantage engagées que les hommes pour faire reconnaître leur expérience et décrocher un diplôme à travers la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).



Au total, Ce sont près de 200 femmes, représentant 75% des demandes, qui ont déposé un dossier auprès de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine. Le plus souvent, elles visaient la validation d’une certification du domaine de la santé et de l’action sociale comme le diplôme d’aide-soignante ou encore les diplômes d’accompagnant éducatif et social ou auxiliaire de puériculture.





60% des demandes et des dossiers de PTP financés



Visant à accompagner les projets de changement d'orientation et de secteur professionnel, le dispositif Projet de Transition Professionnelle (PTP) vient au soutien des salariées en activité. En 2023, en région Nouvelle-Aquitaine, sur plus de 1300 demandes reçues, les femmes représentaient plus de 60% des demandes et des dossiers financés.



Les femmes se saisissent là encore, en plus grand nombre que les hommes, de cet outil unique de promotion sociale. En plus de participer à une meilleure parité hommes-femmes, le PTP est une véritable opportunité d’entamer une deuxième vie professionnelle pour toutes ces femmes avec une moyenne d’âge autour de 39.5 ans.



Leurs aspirations professionnelles peuvent être classées dans deux grandes catégories :

D’un côté celles qui recherchent du sens dans leur quotidien professionnel et se dirigent vers les professions d’aide-soignante, secrétaire médico-sociale ou encore conseillère en insertion professionnelle.

De l’autre, celles qui recherchent un rythme de travail différent pour mieux réguler l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Ces dernières cherchent donc à recouvrir des fonctions support de l’entreprise comme assistante comptable, assistante ressources humaines ou encore gestionnaire de paye.





Une plus forte capacité à prendre des risques

De manière globale, les salariées néo-aquitaines qui veulent progresser professionnellement font preuve d’une forte motivation et cela se vérifie encore plus lorsqu’on considère les projets de reconversion portés par les salariés en situation de handicap. En effet, dans 2 cas sur 3, ce sont des femmes qui en 2023 ont montré une grande détermination afin de rebondir dans leur carrière, déposer un dossier PTP et obtenir un financement.



Ténacité et opiniâtreté sont certaines des caractéristiques que l’on retrouve chez ces femmes, ainsi qu'une véritable appétence pour la formation et une capacité à prendre des risques sans doute supérieure à celle des hommes. C’est particulièrement marqué lorsqu’on analyse le dispositif démission-reconversion. Si d’ordinaire les deux-tiers des salariés qui y recourent ont pour projet de créer ou reprendre une entreprise, les femmes néo-aquitaines souhaitent pour 45% d’entre elles se former et changer de métier. Et ce en ciblant avant tout des emplois pour lesquels les entreprises ont peine à recruter : infirmier, aide-soignant…



Quels que soient leurs besoins, leur situation, leurs aspirations ou leurs appétences, les équipes de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine restent à leurs côtés pour les conseiller et les orienter sur les opportunités de chaque dispositif, pour les soutenir dans ce combat pour une meilleure égalité hommes-femmes.



Le fait qu’elles soient les premières à obtenir un financement de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine et ainsi saisir l’opportunité d’une vie plus en adéquation avec leurs aspirations n’est donc que le juste retour des choses.

A propos de Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine

Depuis le 1er janvier 2020, Transitions Pro a pris la relève du Fongecif pour accompagner les salariés du secteur privé dans le financement de leur projet de mobilité professionnelle.

Membre du réseau Transitions Pro, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine œuvre au quotidien en collaboration avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation en région pour favoriser la mobilité professionnelle tout en répondant aux besoins en emploi du territoire.

Chaque année Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine accompagne ainsi plus de 5 000 salariés dans la réalisation de leur projet de mobilité ou d’évolution professionnelle.

Plus d'informations : www.transitionspro-na.fr

Espace presse : https://www.transitionspro-na.fr/espace-presse