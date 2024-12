entreprises



Ce rachat s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance d’Objectware visant à répondre à plusieurs objectifs :

Diversification sectorielle : 85% du CA de Kaïbee permet à Objectware de diversifier de manière très significative sa clientèle vers d’autres secteurs d’activités. Notamment dans les médias, l’énergie, le retail, le transport, la logistique ou encore le Web/e-commerce. Nouvelle agence à Lyon : l’intégration de Kaïbee permet à Objectware d’avoir désormais une présence à Lyon tout en renforçant les autres sites du groupe tels que Paris, Nantes et Bordeaux. Renforcement des expertises & compétences : l’expertise reconnue de Kaïbee dans le développement applicatif sur les nouvelles technologies (Transformation digitale & Data), permet à Objectware d’augmenter ses capacités d’accompagnement et de delivery des projets confiés.



Les équipes de direction Objectware et Kaïbee



"Cette acquisition représente une formidable opportunité pour Objectware et Kaibee. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec les équipes de Kaïbee et de renforcer notre savoir-faire pour offrir à nos clients des solutions toujours plus innovantes et adaptées à leurs enjeux actuels et futurs. Objectware est soutenu par BNPP Développement, qui lui renouvelle sa confiance dans le cadre de cette acquisition. Le groupe a une stratégie d’acquisition affirmée et le plein soutien de ses investisseurs" - David Pinto, Président d’Objectware

A propos d’Objectware



Créée en 1999, Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises et practices pour accompagner les entreprises dans l’optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Elle regroupe aujourd’hui plus de 850 talents sur la France et le Luxembourg. CA 2023: 90 M€.



Plus d'informations : https://www.objectware.fr





A propos de Kaibee



Fondée en 2015, Kaibee est une ESN spécialisée dans la transformation digitale et le développement de solutions logicielles, regroupant plus de 200 talents pour un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros prévu pour l’exercice 2024.

Plus d'informations : https://kaibee.fr