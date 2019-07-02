gastrocuisine

Paris, première étape du parcours international du Champions Burger



The Champions Burger, le premier festival de hamburgers gourmet en Europe, prend son envol international et choisit Paris pour la première étape de son attendu parcours européen. Du 25 septembre au 19 octobre, le centre commercial Val d’Europe recevra les emblématiques food trucks de l’événement et leurs chefs, prêts à surprendre le public avec des créations uniques, des ingrédients inattendus et des combinaisons audacieuses.



Les visiteurs pourront déguster des burgers pionniers qui misent sur la fusion entre la tradition et l’innovation, avec des viandes d’origine certifiée, des pains artisanaux et beaucoup de surprises culinaires : des brioches recouvertes d’or comestible et des pains aux teintes bleues ou roses, du jambon ibérique doux, du cheddar rouge affiné, de la confiture de moelle ou de guanciale, du caramel de bœuf et pistache, des croustillants de porc, de la viande japonaise wagyu, des cacahuètes asiatiques et de la crème au fromage truffé. Autant de recettes qui élargissent nos horizons gastronomiques et consolident la créativité qui fait l’ADN du festival.





Un événement gastronomique inoubliable

Les visiteurs seront les grands protagonistes de l’événement, puisqu’ils auront la responsabilité de voter pour leur hamburger préféré. Les trois recettes ayant obtenu le plus de votes - sur des critères comme le pain, la viande, les ingrédients, la présentation et l’originalité - seront designées championnes de cette première étape parisienne. Le vote se fera grâce à un code QR.



L’imposant portail en néons - hommage aux légendaires routes américaines et emblème de The Champions Burger - sera à Paris pour l’occasion. Cette porte d’entrée sera l’invitation visuelle au festival. L’arche lumineux sera allumé le jour de l’inauguration pour donner le top départ d’un événement gastronomique inoubliable.





"Débuter notre expansion internationale par la France, c’est la concrétisation d’un rêve. Nous savons que le public français apprécie la bonne gastronomie. C’est un plaisir de lui faire découvrir notre concours et de faire partager notre passion du burger gourmet qui a déjà conquis de millions de personnes”. - José Morales, directeur de The Champions Burger

4 millions de visiteurs en Espagne



Cette année, le festival a marqué d’une pierre blanche l’histoire gastronomique en Espagne, en battant tous les records avec près 4 millions de visiteurs. L’événement a rempli des stades de football de Première Division et a su rassembler 350 000 personnes dans une seule ville, devenant un phénomène social et culturel sans précédent.

Le centre commercial Val d’Europe accueillera la première étape internationale du festival. C’est dans ce décor que plus de 20 food trucks de The Champions Burger allumeront leurs grills pour proposer aux visiteurs et aux touristes une expérience gastronomique unique, débordant d’arômes, de créativité et de saveurs inoubliables. Des douceurs comme des donuts artisanaux et des cheesecakes seront également proposés aux visiteurs.



The Champions Burger conserve son engagement envers l’environnement. Des containers seront mis à disposition pour récupérer les verres réutilisables, contribuant ainsi à la réduction de déchets et promouvant l’utilisant de matériaux durables.

Plus d'informations : https://thechampionsburger.com/f





