24 | Communiqué de presse
Press release displayed 156 times
Thomas Gruyer nommé responsable de Business Unit chez AViSTO Grenoble
Published on 25/09/2025 à 09:49
Après avoir débuté sa carrière en 2000 en tant qu'ingénieur d'études, Thomas Gruyer a occupé différentes fonctions managériales et commerciales dans le monde du service en ingénierie et de l'édition logicielle, avant de rejoindre AViSTO au deuxième trimestre 2025 au poste de Responsable de Business Unit à Grenoble.
Sous la direction de Philippe Arnaud, Responsable d’AViSTO Rhône-Alpes, il aura pour mission de piloter le développement commercial, le recrutement, le suivi de carrière et la fidélisation des ingénieurs du centre technique grenoblois.
Thomas Gruyer possède une double compétence technique et managériale, lui permettant d’accompagner efficacement les clients et les équipes d’ingénieurs sur des projets à forte valeur ajoutée.
"Nous sommes très heureux d’accueillir Thomas Gruyer à la tête de la Business Unit de Grenoble. Fort de 25 ans d’expérience dans le monde des services et du développement applicatif, il apporte à AViSTO une connaissance importante des acteurs locaux et une expérience précieuse pour accompagner nos équipes et nos clients grenoblois.", indique Philippe Arnaud.
A propos d'AViSTO Grenoble
Implantée au cœur de l’écosystème technologique grenoblois, AViSTO accompagne les grands groupes, ETI, PME et startups dans le développement de solutions logicielles sur mesure, adaptées à des environnements variés : web, client lourd et mobile.
L’équipe se distingue par son expertise en développement logiciel, et intervient également sur des sujets connexes tels que le DevSecOps, le Cloud, la Data/IA, l’assurance qualité et le design UX/UI.
AViSTO Grenoble est une entité d’ADVANS Group, qui rassemble 200 ingénieurs dans la région, répartis entre ses implantations de Grenoble, Lyon et Valence. En collaboration avec ses sociétés sœurs ELSYS Design et MECAGINE, AViSTO Grenoble contribue à des projets multidisciplinaires, en synergie avec les autres expertises du groupe.
A propos d'AViSTO
AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.
Grâce à son savoir-faire, AViSTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.
Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.
Where passion leads to excellence
Communiqué publié par Mongaboure Xavier
Published on 25/09/2025 à 09:49 sur 24presse.com
Mongaboure Xavier
AViSTO
www.avisto.com/fr
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Mongaboure Xavier
AViSTO
Website
www.avisto.com/fr
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "entreprises"
Thomas Gruyer nommé responsable de Business Unit chez A...Publié le 25/09/2025 à 09:49 Poland Strengthens Emergency Preparedness: ReadyWise UK ...Publié le 23/09/2025 à 10:32 Polen stärkt die Notfallvorsorge: ReadyWise UK geht Par...Publié le 23/09/2025 à 10:27 La Pologne renforce sa préparation aux situations d’u...Publié le 23/09/2025 à 09:10 Emergency Food Preparedness in France: ReadyWise Teams U...Publié le 12/09/2025 à 11:13 Préparation alimentaire d’urgence en France : ReadyWi...Publié le 12/09/2025 à 11:09 Notfall-Nahrungsmittelvorsorge in Frankreich: ReadyWise ...Publié le 11/09/2025 à 11:21 Truck1 : La place de marché européenne pour les camion...Publié le 10/09/2025 à 15:16 Onair-fitness signe avec Delaguía & Luzón pour son dé...Publié le 10/09/2025 à 14:49 ADVANS Group étend sa présence en Auvergne-Rhône-Alpe...Publié le 08/07/2025 à 15:21