Après avoir débuté sa carrière en 2000 en tant qu'ingénieur d'études, Thomas Gruyer a occupé différentes fonctions managériales et commerciales dans le monde du service en ingénierie et de l'édition logicielle, avant de rejoindre AViSTO au deuxième trimestre 2025 au poste de Responsable de Business Unit à Grenoble.

Sous la direction de Philippe Arnaud, Responsable d’AViSTO Rhône-Alpes, il aura pour mission de piloter le développement commercial, le recrutement, le suivi de carrière et la fidélisation des ingénieurs du centre technique grenoblois.

Thomas Gruyer possède une double compétence technique et managériale, lui permettant d’accompagner efficacement les clients et les équipes d’ingénieurs sur des projets à forte valeur ajoutée.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Thomas Gruyer à la tête de la Business Unit de Grenoble. Fort de 25 ans d’expérience dans le monde des services et du développement applicatif, il apporte à AViSTO une connaissance importante des acteurs locaux et une expérience précieuse pour accompagner nos équipes et nos clients grenoblois.", indique Philippe Arnaud.

A propos d'AViSTO Grenoble



Implantée au cœur de l’écosystème technologique grenoblois, AViSTO accompagne les grands groupes, ETI, PME et startups dans le développement de solutions logicielles sur mesure, adaptées à des environnements variés : web, client lourd et mobile.



L’équipe se distingue par son expertise en développement logiciel, et intervient également sur des sujets connexes tels que le DevSecOps, le Cloud, la Data/IA, l’assurance qualité et le design UX/UI.

AViSTO Grenoble est une entité d’ADVANS Group, qui rassemble 200 ingénieurs dans la région, répartis entre ses implantations de Grenoble, Lyon et Valence. En collaboration avec ses sociétés sœurs ELSYS Design et MECAGINE, AViSTO Grenoble contribue à des projets multidisciplinaires, en synergie avec les autres expertises du groupe.





A propos d'AViSTO

AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.

Grâce à son savoir-faire, AViSTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.

Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

avisto.com

