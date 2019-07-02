tech

PARIS – 24 septembre 2025 - Wolters Kluwer, leader mondial de l’information professionnelle, des solutions logicielles et des services, a publié aujourd’hui les résultats d’une nouvelle enquête révélant que les directions financières en France adoptent de plus en plus l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion financière et le pilotage de la performance. Bien que de nombreux répondants indiquent être encore au stade initial de l’adoption, les résultats reflètent une reconnaissance croissante du potentiel de l’IA à générer un impact mesurable sur les processus financiers clés.





Principaux enseignements de l’enquête, menée lors de la conférence CCH® Tagetik inTouch25 France :

Une exploration précoce dominante : 44 % des répondants commencent à explorer les cas d’usage de l’IA, mais seulement 2 % déclarent que l’IA est pleinement intégrée et génère une valeur mesurable. Ces résultats soulignent une opportunité importante et encore inexploitée pour l’IA d’accélérer la transformation numérique dans la finance.

44 % des répondants commencent à explorer les cas d’usage de l’IA, mais seulement 2 % déclarent que l’IA est pleinement intégrée et génère une valeur mesurable. Ces résultats soulignent une opportunité importante et encore inexploitée pour l’IA d’accélérer la transformation numérique dans la finance. L’IA prête à transformer les processus financiers clés : Interrogés sur les processus financiers les plus susceptibles de bénéficier de l’IA, une large majorité a cité la prévision et la planification (77 %), suivies de la clôture financière (56 %).

Interrogés sur les processus financiers les plus susceptibles de bénéficier de l’IA, une large majorité a cité la prévision et la planification (77 %), suivies de la clôture financière (56 %). Principaux obstacles à la montée en puissance de l’IA : Les freins les plus souvent cités sont les préoccupations réglementaires et éthiques (48 %), les défis liés à la qualité et à l’intégration des données (47 %), et le manque d’expertise interne (43 %).

Les freins les plus souvent cités sont les préoccupations réglementaires et éthiques (48 %), les défis liés à la qualité et à l’intégration des données (47 %), et le manque d’expertise interne (43 %). Facteurs de confiance pour les agents IA : L’intégration avec les outils de gestion de la performance d’entreprise (CPM) existants (65 %) et les cas d’usage éprouvés (53 %) sont les principaux éléments qui renforceraient la confiance dans un déploiement plus large de l’IA.

L’intégration avec les outils de gestion de la performance d’entreprise (CPM) existants (65 %) et les cas d’usage éprouvés (53 %) sont les principaux éléments qui renforceraient la confiance dans un déploiement plus large de l’IA. Avantages attendus de l’IA en finance : Les répondants anticipent que l’IA permettra plus de temps pour la prise de décisions stratégiques (73 %), des prévisions plus rapides et plus précises (60 %), et une réduction des coûts opérationnels (46 %) au cours des 12 prochains mois.



Sur la base de ces résultats, Wolters Kluwer recommande aux équipes financières en France souhaitant accélérer l’adoption de l’IA de se concentrer sur les priorités stratégiques suivantes :

Développer une stratégie d’anticipation de l’IA : Surmonter les obstacles clés en évaluant la maturité actuelle, en renforçant l’infrastructure de données basée sur le cloud, en développant des compétences internes (centres d’excellence), et en gérant de manière proactive les risques de conformité et d’éthique en collaborant avec des fournisseurs adoptant des pratiques d’IA responsables.

Surmonter les obstacles clés en évaluant la maturité actuelle, en renforçant l’infrastructure de données basée sur le cloud, en développant des compétences internes (centres d’excellence), et en gérant de manière proactive les risques de conformité et d’éthique en collaborant avec des fournisseurs adoptant des pratiques d’IA responsables. Exploiter des plateformes intégrées : Utiliser des outils comme la CCH® Tagetik Intelligent Platform, qui intègrent l’IA de manière native dans les workflows existants, pour accélérer l’engagement des utilisateurs, la mise en œuvre et l’adoption.

Utiliser des outils comme la CCH® Tagetik Intelligent Platform, qui intègrent l’IA de manière native dans les workflows existants, pour accélérer l’engagement des utilisateurs, la mise en œuvre et l’adoption. Se concentrer sur les cas d’usage à fort impact : commencer par la prévision et la planification pour améliorer la précision et l’agilité. Les premiers succès dans la détection d’anomalies et le rapprochement de transactions peuvent renforcer l’intégrité des données et favoriser une adoption plus large de l’IA. Aligner les feuilles de route de déploiement sur la maturité organisationnelle pour maximiser la valeur.

commencer par la prévision et la planification pour améliorer la précision et l’agilité. Les premiers succès dans la détection d’anomalies et le rapprochement de transactions peuvent renforcer l’intégrité des données et favoriser une adoption plus large de l’IA. Aligner les feuilles de route de déploiement sur la maturité organisationnelle pour maximiser la valeur. Valoriser les premiers succès : ne pas négliger la communication et la gestion du changement lors de la mise en œuvre de programmes d’IA. Mettre en avant les résultats mesurables et les enseignements tirés pour instaurer la confiance et favoriser une transformation plus large.

ne pas négliger la communication et la gestion du changement lors de la mise en œuvre de programmes d’IA. Mettre en avant les résultats mesurables et les enseignements tirés pour instaurer la confiance et favoriser une transformation plus large. Investir dans les compétences et la culture de l’IA : former les équipes financières et leur fournir un accompagnement pratique pour développer une culture d’expérimentation et garantir le succès et la pérennité des initiatives IA.

Vincent Salmon, Directeur Général Europe de l’Ouest de CCH Tagetik chez Wolters Kluwer, a déclaré : "L’IA n’est plus une ambition du futur, c’est une nécessité actuelle pour les dirigeants financiers. Les organisations qui agissent avec détermination, en s’appuyant sur des cas d’usage clairs et une gouvernance solide, seront celles qui tireront un véritable avantage stratégique. Notre rôle est de les aider à y parvenir plus rapidement et avec confiance."

147 dirigeants financiers ont répondu à cette enquête, menée le 23 septembre 2025 lors de l’événement France CCH Tagetik inTouch25 à Paris. Lors des événements régionaux CCH Tagetik inTouch25 organisés cet automne dans plus d’une douzaine de villes à travers le monde, les professionnels de la finance se réunissent pour explorer, partager et apprendre comment la CCH® Tagetik Intelligent Platform, alimentée par l’IA, primée, peut transformer de façon digitale l’efficacité, la précision et la capacité stratégique du département Finance.

À propos de Wolters Kluwer



Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) est un leader mondial dans les domaines de l'information, des solutions logicielles et des services destinés aux professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et juridique, de la réglementation, de la performance d'entreprise et de l'ESG.



Nous accompagnons quotidiennement nos clients dans leurs prises de décisions stratégiques en leur fournissant des solutions expertes qui combinent une connaissance approfondie du secteur avec des technologies et des services dédiés.



Pour plus d’informations retrouvez-nous sur www.wolterskluwer.com et sur LinkedIn, Facebook, YouTube and Instagram.



