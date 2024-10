entreprises





Siècle Digital : un média de référence sur le numérique



Depuis sa création, SiecleDigital.fr s'est imposé comme une référence incontournable dans le domaine de l'actualité du digital. Le site couvre une large gamme de sujets, notamment l’actualité des réseaux sociaux, l’intelligence artificielle, les innovations et technologies numériques, la cybersécurité ou encore le marketing digital.



Siècle Digital est un média influent avec une audience engagée, qui a attiré en 2023 en moyenne 250 000 visiteurs uniques par mois, grâce à la qualité et la pertinence de ses contenus.



Il bénéficie d’une présence active sur les principales plateformes sociales, avec près de 300 000 abonnés dont plus de 100 000 followers sur LinkedIn.



Une part importante de l’audience de Siecledigital.fr est représentée par des décideurs dans les fonctions Marketing/Communication et DSI. Au-delà des actualités quotidiennes qui constituent une source fiable d'information sur les tendances digitales et tech, le site propose des webinars et livres blancs à destination des professionnels du numérique.



Siècle Digital est également un relais de diffusion incontournable pour les nombreux évènements tech et marketing du pays.





Une stratégie de croissance ambitieuse pour Uptilead



Grâce à cette acquisition majeure, Uptilead, société fondée en 2020 par Guillaume Fleureau et Aude Salak, renforce sa position d'éditeur de sites web sur le secteur du digital.



Depuis sa création, l'entreprise a mené à bien plusieurs acquisitions stratégiques de sites web. Ces acquisitions, combinées à des optimisations ciblées, ont permis à Uptilead d'enregistrer une croissance annuelle de 39% de son chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022.



La majorité des sites web de la société se concentrent sur les sujets tels que l'entrepreneuriat, l'informatique et le marketing digital. Parmi son portefeuille, on retrouve notamment Blogdigital.fr et Pme-web.com. Ce dernier est un média B2B qui aide chaque mois des dizaines de milliers de professionnels à comparer des logiciels et outils web, tout en fournissant des ressources et des conseils pour gérer et développer leurs entreprises ou leur carrière.



Uptilead bénéficie d'un portefeuille de clients fidèles, comprenant notamment des éditeurs de logiciels et de solutions SaaS désireux de toucher une audience de décideurs marketing et IT. Les sites web édités par Uptilead offrent une visibilité précieuse aux annonceurs et fournissent pour eux des leads hautement qualifiés.



L’acquisition d’une marque média forte et reconnue comme Siècle Digital va permettre à la société de passer un nouveau cap en termes de notoriété et d’audience.

"Nous sommes ravis d'accueillir Siècle Digital au sein de la famille Uptilead. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance et nous permet de renforcer notre position sur le marché de l'information sur le numérique. Nous sommes convaincus que cette intégration apportera une valeur ajoutée significative aux lecteurs et à nos partenaires. Nous avons à cœur de continuer à faire grandir Siècle Digital", a déclaré Guillaume Fleureau, co-fondateur d’Uptilead.



Valentin Blanchot, co-fondateur de Siècle Digital : "Après 11 années d'activité et plus de 26 000 articles publiés, il est temps pour nous de passer le flambeau afin d'offrir à Siècle Digital une nouvelle dynamique et une visibilité accrue. L'expertise des dirigeants d'Uptilead va insuffler un nouvel élan au média, assurant la pérennité et le rayonnement de cette belle marque."

A propos d'Uptilead



Uptilead est un éditeur français de sites web dont les sujets se concentrent majoritairement autour l'entrepreneuriat, l'informatique et le marketing digital. Fondée en 2020 par Guillaume Fleureau et Aude Salak, l'entreprise opère sur les marchés français, espagnol et latinos-américains grâce à une dizaine de sites web.