entreprises





Initiés en 2021, les voeux solidaires d'Advans Group sont l'occasion de renouveler l'engagement du groupe en faveur de la recherche et du bien être des malades, à quelques jours de la Journée mondiale contre le cancer. Cette année encore, la remise symbolique de deux chèques d'un montant global de 30 000 euros s'est tenue, vendredi 31 janvier, au siège de l'entreprise, à Cachan, en présence de Lionel Carré, DRH du groupe, Silvain Ducros, directeur régional Ile-de-France d’ADVANS Group, Kim Leforestier, Responsable mécénat de Gustave Roussy, Béatrice Callens, administratrice de l'association Clowns Z’Hôpitaux, ainsi que d'une trentaine de salariés d'Advans Group.



La somme remise au Centre Gustave Roussy s'inscrit dans le cadre de l'opération "Guérir le cancer de l’enfant au 21ème siècle", une campagne de levée de fonds dédiée à la recherche en oncologie pédiatrique lancée en 2017 par la Fondation Gustave Roussy.



"2 500 enfants et adolescents sont touchés par un cancer chaque année en France. Pour 20% d'entre eux, à l’heure actuelle, il n’existe pas de traitement pour les guérir. Leur seul recours : les progrès de la recherche. Cette année encore, Gustave Roussy a pu avancer sur plusieurs fronts grâce à la générosité. Les dons ont permis de financer des projets de recherche de pointe, d’acquérir des équipements, mais aussi de soutenir des programmes d’accompagnement des patients et de leurs proches.

Ces progrès n’auraient pas été possibles sans votre aide précieuse. Vous le savez, la recherche médicale nécessite des ressources humaines et matérielles considérables, mais elle est aussi notre plus grand espoir pour faire reculer la maladie." - Kim Leforestier, Responsable mécénat de Gustave Roussy





"Nous avons la chance d'être soutenus par les équipes d'ADVANS Group depuis plus de 10 ans. Leur engagement est fort et concret : cela permet d'offrir un an de visites de clowns dans un établissement de soins. Grâce à leur fidèle soutien, nous poursuivons notre mission auprès des personnes qui doivent séjourner à l'hôpital, en EHPAD ou en établissement spécialisé. Un grand merci pour elles." - Béatrice Callens, administratrice de l'association Clowns Z'hôpitaux





"Chaque année, nous faisons le choix de transformer nos vœux en un geste concret de solidarité. En cette Journée mondiale contre le cancer, notre engagement aux côtés du centre Gustave Roussy et de Clowns Z’Hôpitaux prend une résonance particulière. Soutenir ceux qui luttent contre la maladie, qu’il s’agisse des patients, de leurs proches ou des soignants, c’est affirmer l’importance du lien humain, de l’espoir et du partage, des valeurs chères à ADVANS Group." - Lionel Carré, DRH d’ADVANS Group

Le centre Gustave Roussy est un institut de soins, de recherche et d'enseignement, qui prend en charge des patients atteints de tout type de cancer, à tout âge de la vie.



Gustave Roussy intègre à la fois des activités de recherche fondamentale, de recherche translationnelle et de recherche clinique, sources d'innovations thérapeutiques et d'avancées diagnostiques. Ses travaux de recherche sont principalement axés autour de la médecine personnalisée, de l’immunothérapie et de la réparation de l’ADN, ce qui fait de lui aujourd’hui le premier centre européen de médecine personnalisée et d’immunothérapie.





"Clowns Z’hôpitaux" est une association reconnue d’intérêt général, créée en 2004, qui intervient dans les hôpitaux auprès d’enfants malades mais également dans les maisons de retraite et les établissements pour adultes porteurs de handicap dans une quinzaine d’établissements partout en France.



Complémentaires du soin, les interventions de l'association sont basées sur l‘écoute, le partage et la création d’un moment d'émotion, d'humanité et de légèreté pour les patients et leurs familles, dans un contexte d'hospitalisation souvent synonyme d'angoisse ou de souffrance.

Engagé de longue date auprès de Clowns Z’hôpitaux, Advans Group participe également à la Course des Héros depuis 2016 afin de récolter des fonds pour l'association.

A propos d'ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.



La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.



Plus d'informations : advans-group.com

Where passion leads to excellence