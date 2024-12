musique



1792, L’Ancien Régime touche à sa fin. À Paris, Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette sont arrêtés et conduits au donjon de la Tour du Temple. Librement inspiré des carnets de Cléry, valet de chambre du Roi resté auprès de lui jusqu’à sa mort.



Travailler sur la musique d’un film aussi complexe et profond que "Le Déluge" a été une énorme source de fierté et d’inspiration pour moi. La recherche musicale était complexe et nuancée ; avec Gianluca, nous avons commencé à l’examiner dès les premières ébauches du scénario. Au départ, la forme "tripartite" du film semblait appeler une approche symphonique, mais nous nous sommes vite rendu compte que cela aurait compromis les éléments plus métaphysiques et philosophiques du film. Ainsi, les structures harmoniques et les techniques de composition typiques de l’époque classique contrastent avec des sons contemporains parfois durs et atonaux, parfois éthérés et électroniques.

"Pour moi, "Le Déluge" marque un moment important de croissance esthétique dans le domaine de l’audiovisuel, et pour cela, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Gianluca Jodice et Giuseppe Trepiccione, qui ont monté le film."



Fabio Massimo Capogrosso – Composer





"L’un des objectifs les plus difficiles que Fabio et moi nous étions fixés était de créer une musique qui ne soit pas "du" film, "sur" le film... mais une musique qui venait "de" le film. C’est-à-dire une musique qui exprimait l’émotion la plus cachée et la plus puissante : c’est-à-dire le déroulement tragique, inéluctable, très humain et inhumain de l’Histoire."

Gianluca Jodice - Realisateur

Le Déluge - The Flood

De Gianluca Jodice

Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin

Musique de Fabio Massimo Capogrosso

Label Plaza Mayor Company Ltd

Selection Locarno Festival

Italie cinema 21 Novembre

France cinema 25 Decembre

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1780319710

Spotify : https://open.spotify.com/album/510bQUbqUisyK69zXwedVl



YouTube : https://youtu.be/hR6_ZQpoPug



Cd Physical :

https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/deluge-the-flood-orignal-motion-picture-soundtrack-fabio-massimo-capogrosso-album-cd



www.plazamayorcompany.com