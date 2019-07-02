entreprises







Coupe du ruban. De gauche à droite : Al Bano, chanteur et propriétaire de Tenute Al Bano / Matteo Zoppas, président de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) / Emanuela D’Alessandro, ambassadrice d’Italie en France / Francesco Lollobrigida, ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts

Une présence italienne stratégique portée par l’Agence ICE



L’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) renouvelle son engagement à Wine Paris 2026 avec une participation collective de 130 entreprises productrices de vins et spiritueux, réparties sur environ 1 300 m² d’exposition entre le Hall 5.1 dédié aux vins et le Hall 2.2 dans l’espace Be Spirits.



Le Pavillon Italie a été inauguré le lundi 9 février en présence de Francesco Lollobrigida, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, de Emanuela D'Alessandro, Ambassadrice d’Italie en France, et de Matteo Zoppas, Président de l’Agence ICE.

Francesco Lollobrigida, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, a déclaré lors de l’inauguration :

« La forte participation des entreprises italiennes à Wine Paris 2026 démontre la volonté du secteur de regarder vers l’avenir avec engagement et optimisme. Nos vins, nos spiritueux, nos liqueurs sont des produits d’excellence qui préservent notre tradition tout en innovant constamment pour séduire un nombre croissant de consommateurs souhaitant acheter italien. Le Ministère, aux côtés de l’ICE que je remercie, soutient les entrepreneurs dans leurs efforts de promotion de nos produits pour conquérir de nouveaux marchés et consolider notre position là où nous sommes déjà présents. »

Francesco Lollobrigida, ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, et son

homologue française, Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire



Des performances à l’export qui confirment l’excellence italienne



En 2024, les exportations de vin italien ont dépassé 8,08 milliards d’euros, enregistrant une croissance de +4,7 % par rapport à 2023 et représentant plus de 10 % de l’ensemble du secteur agroalimentaire national.

Sur la période janvier-octobre 2025, la valeur des exportations vinicoles italiennes s’est établie à 6,51 milliards d’euros, en léger recul (-2,7 %) dans un contexte mondial marqué par les tensions commerciales, les fluctuations monétaires et une compétitivité accrue.



Matteo Zoppas, Président de l’Agence ICE, a souligné :

« En 2024, le vin italien a dépassé les 8 milliards d’euros d’exportations, confirmant son rôle d’ambassadeur par excellence de l’identité du Made in Italy dans le monde. Dans un contexte mondial marqué par les droits de douane, les tensions sur les taux de change et une compétitivité croissante, l’Agence ICE soutient les entreprises italiennes qui souhaitent se développer à l’étranger avec de nombreux outils de promotion, à commencer par la participation à des événements internationaux parmi lesquels se distingue Wine Paris. Les signes de ralentissement des ventes aux consommateurs apparus fin 2024, s’ils se confirment, nous incitent à lancer de nouvelles initiatives, également à la lumière de l’attention portée au secteur par le gouvernement, afin d’identifier de nouvelles opportunités tout en consolidant les marchés déjà ouverts. »

Matteo Zoppas, Président de l’Agence ICE



Une offre italienne complète, entre tradition et innovation



À Wine Paris 2026, l’Agence ICE accompagne 120 domaines viticoles italiens au sein de l’espace vins, aux côtés des principales régions et consortiums, pour un total de 35 participations collectives. Cette présence offre aux acheteurs internationaux un panorama complet de la richesse œnologique italienne, des domaines historiques aux producteurs innovants d’une nouvelle génération.



L’Italie est également présente dans l’espace Be Spirits avec 10 producteurs de liqueurs et spiritueux, animé par le retour de l’Italian Spirits Lab, proposant une expérience de cocktails italiens revisités de manière contemporaine sous la direction de Barbara Migliaccio Spina, responsable de la mixologie de l’Hôtel Barrière Fouquet’s Paris.

Informations pratiques :

L'Agence ICE à WINE PARIS 2026 : Vins : Hall 5.1 – E015 Liqueurs et spiritueux (Spirits) : Hall 2.2 – B076

Pour plus d'informations : Agence ICE - Bureau de Paris : parigi@ice.it ; Bureau Agroalimentaire et Vins agro.alimentari@ice.it

A propos de OpportunItaly

OpportunItaly est le programme d'accélération du business, promu par l'Agence ICE et le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, conçu pour favoriser le développement de connexions commerciales entre acheteurs, distributeurs et entrepreneurs étrangers et entreprises italiennes, à travers des services de digital business matching, une plateforme avancée de business matching et des contenus sur les secteurs stratégiques du Made in Italy. opportunitaly.gov.it

