Lancement de l’Energizer P30K Apex, un smartphone durci qui se recharge une fois par mois
Published on 05/03/2026 à 16:46
Fruit de 8 ans de recherche et développement, P30K Apex est destiné aux professionnels en quête d’une autonomie et d'une résistance très significative à un prix jusqu’à 2 fois inférieur à la concurrence sur le marché des smartphones à giga-batteries.
Batterie de 30 000 mAh : un mois d'autonomie en usage mixte/veille.
La société Avenir Telecom qui fabrique et commercialise les téléphones sous marque Energizer dans le monde annonçe le lancement commercial de l’Energizer P30K Apex en juin 2026 au prix de $399.
Le modèle "Apex" embarque une batterie de 30 000 mAh, dépassant les standards de l'industrie pour offrir jusqu'à un mois d'autonomie en usage mixte/veille.
P30K Apex : capacité 6 à 7 fois supérieure à la moyenne du marché.
Avec 30 000 mAh, le P30K Apex offre une capacité 6 à 7 fois supérieure à la moyenne du marché. Alors que les références actuelles du marché des smartphones durcis, comme le Samsung XCover6 Pro (4 050 mAh) ou le Kyocera DuraForce Pro 3 (4 270 mAh), plafonnent sous la barre des 5 000 mAh.
Suppression du stress de la batterie faible pour les professionnels du BTP, de l'industrie ou de la logistique
Pour les professionnels du BTP, de l'industrie ou de la logistique, cela signifie :
• Des semaines d'intervention en zone blanche sans accès électrique.
• La suppression du stress de la batterie faible en fin de journée.
• Un outil toujours opérationnel, réduisant les interruptions de service coûteuses pour les PME.
Plus qu'une batterie, une station de travail 5G
Si l'autonomie justifie son nom de "Apex", ce modèle ne fait pas de compromis sur la performance technique, répondant aux exigences des applications métiers modernes (BIM, plans 3D, diagnostics) :
- Photographie Industrielle : Un capteur principal de 200 MP permettant une documentation ultra-détaillée des chantiers, une définition inédite sur ce segment.
- Puissance de calcul : Processeur MediaTek Dimensity 7300 5G couplé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, garantissant une fluidité totale même avec des applications lourdes.
- Recharge Rapide : La technologie de charge rapide 66W assure une remise en service efficace malgré la capacité massive de la batterie.
Une gamme complète : Energizer P20K Atlas et P10K Orion
Pour accompagner le Apex, Avenir Telecom décline son expertise énergétique sur deux autres modèles adaptés à des usages spécifiques :
- Le P20K Atlas (20 000 mAh) : L'outil d'inspection, intégrant une torche d’une portée de 50 mètres, idéale pour les interventions en tunnels ou vides sanitaires.
- Le P10K Orion (10 000 mAh) : Avec 10 000 mAh, il offre déjà le double d'autonomie des concurrents classiques dans un format plus compact (6,58 pouces).
Spécifications ENERGIZER P30K Apex
• Processeur : MTK Dimensity 7300 Octa Core
• Mémoire : 12 Go de RAM + 512 Go de stockage (ROM)
• Écran : 6,95" IPS (1080 x 2460)
• Caméras : Arrière 200 MP + 50 MP + 2 MP ; Avant 50 MP
• Batterie : 30 000 mAh
• Système d'exploitation : Android 16
• Fonctionnalités : NFC, charge rapide 66W
• Normes de résistance : P68/IP69K, MIL-STD-810H
Disponibilité et Garantie
La gamme Energizer® Hardcase Pro, menée par le P30K Apex, est disponible dès Juin 2026 au prix de 399€ TTC.
Garantie de 3 ans
