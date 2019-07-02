 27294tt

AppJet.ai : une IA qui code automatiquement

Published on 10/09/2025 à 16:38

AppJet code des applications full-stack, du prompt au déploiement, intégrée avec GitHub.

AppJet.ai est une une plateforme d’IA pour le code qui comprend la base de code de l'utilisateur, le code des applications entières et corrige les bugs, et met en production des applications front et back-end en quelques minutes.

FlashDrive Inc annonce le lancement public d’AppJet.ai

AppJet.ai combine compréhension du code, suivi des problèmes et des changements, et intégration avec GitHub pour transformer une demande en langage naturel en une application fonctionnelle.

"La plupart des outils de codage par AI génèrent des snippets ; ils ne livrent pas de logiciel," déclare Alexandre Gonzales, fondateur et CEO de FlashDrive Inc., "AppJet.ai est différent. Il est nativement intégré à GitHub et pensé full-stack : il ouvre une branche isolée appjet, réalise des modifications cohérentes avec le code et le projet, et déploie sur Qoddi + Cloudflare en une seule séquence. Si vous pouvez le décrire, vous pouvez le livrer."


Ce qui est différent

  • Flux natif GitHub : comprend votre code, suit les changements et travaille sur une branche isolée appjet.
  • Véritablement full-stack : gère le front-end et le back-end avec la même aisance.
  • Tous les langages majeurs : Node.js, HTML/CSS, Go, Rust, Python, PHP, C++ et plus encore.
  • Stack inclus : bases de données, stockage objet et authentification via Supabase.
  • Mise en prod en un clic : build et déploiement directs avec l’infrastructure Qoddi et le CDN Cloudflare.
  • Pensé pour tous : disponible en anglais, français, espagnol, portugais, italien, indonésien, allemand, arabe, coréen, japonais, hindi et bengali.

     

illustration


Pourquoi c’est important

Les développeurs perdent du temps à assembler des outils qui ne communiquent pas entre eux. AppJet.ai comble ce vide en réunissant génération, contexte, revue et déploiement dans un seul flux respectueux de l’identité et de la sécurité. Résultat : des PR plus rapides, moins de régressions et un chemin raccourci entre l’idée et la production.


Disponibilité & tarifs

AppJet.ai est disponible dès aujourd’hui sur appjet.ai avec un plan gratuit incluant 15 messages par mois. Le Plan Starter inclus 150 messages for $20 par mois.

À propos d’AppJet.ai

AppJet.ai est une plateforme d’IA qui transforme des prompts en langage naturel en pull requests full-stack et en déploiements live. Conçue pour les équipes et les créateurs exigeants, AppJet.ai est native GitHub, consciente du dépôt et orientée production dès le premier jour.

Plus d'informations : appjet.ai.


À propos de FlashDrive Inc

FlashDrive INC, est une compagnie américaine basée a Palo Alto en Californie et éditeur de Qoddi.com,  une solution logicielle PaaS pensée pour les développeurs, offrant une infrastructure haute performance, des GPU Nvidia de dernière génération sur plusieurs datacenters, avec des pipelines de build simples et une distribution mondiale via CDN. La plateforme Qoddi alimente des applications modernes d’IA et full-stack avec des performances prévisibles et des déploiements à l’échelle.

Plus d’informations : qoddi.com.

Contact presse

Presse : press@appjet.ai
Partenariats : partners@qoddi.com
Kit média & captures d’écran : sur demande

 

