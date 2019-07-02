entreprises







Une portée internationale, une diffusion ciblée



Avec plus de 35 versions linguistiques et près de 4 millions de visiteurs par mois, Truck1 fait partie des plus grands portails européens dédiés aux véhicules utilitaires d’occasion. Un atout majeur, notamment pour les professionnels de l’export. En effet, la plateforme propose des diffusions localisées ainsi que des formats publicitaires adaptés à chaque marché cible, notamment des mises en avant premium, des campagnes de bannières ou encore des pages dédiées à des concessionnaires ou marques spécifiques.





Un accompagnement personnalisé plutôt qu’un support impersonnel



Ce qui distingue Truck1 , c’est le lien direct avec ses utilisateurs. Chaque revendeur bénéficie d’un accompagnement personnalisé par une équipe expérimentée, qu’il s’agisse de la mise en valeur des annonces ou du choix des bons leviers publicitaires. Cette approche individualisée est particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, qui peuvent ainsi optimiser leur présence en ligne et explorer de nouveaux marchés avec un véritable soutien professionnel.





Transparence tarifaire et flexibilité contractuelle



Un autre point fort de Truck1 réside dans la clarté de sa tarification. Tous les services - du forfait de base aux options personnalisées - sont clairement définis et présentés sans frais cachés ni engagements à long terme. Cette structure permet à chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou sa stratégie commerciale, de garder le contrôle total sur ses investissements.





Un acteur de plus en plus central dans le commerce international



Chaque semaine, plus de 15 000 nouvelles annonces sont publiées sur Truck1, preuve de la vitalité croissante de la plateforme. Pour les PME en particulier, Truck1 représente une solution accessible pour développer leur activité à l’export. De nombreux témoignages de revendeurs soulignent une amélioration significative non seulement de la visibilité, mais aussi de la qualité des demandes entrantes - des acheteurs mieux informés, avec une réelle intention d’achat.



Ce savant mélange de visibilité internationale, d’efficacité technologique et de soutien personnalisé fait de Truck1 bien plus qu’un simple portail d’annonces. La plateforme devient un levier essentiel pour réussir durablement sur le marché des véhicules utilitaires, en local comme à l’international.

A propos de Truck1

Créé en 2003 Truck1 est une place de marché européenne spécialisée dans les différent type de véhicules utilitaires et industriels d’occasion : camions, bus, poids lourds, engins de chantier, matériels de manutention et matériels de stockage, machines agricoles.

La plateforme, qui se décline sous 34 versions linguistiques, présente plus de 500 vendeurs professionnels issus de 36 pays du monde. L’équipe comprend 30 spécialistes travaillant dans 3 bureaux en Europe.

Plus d'informations : https://www.truck1.fr