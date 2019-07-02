24 | Communiqué de presse
Onair-fitness signe avec Delaguía & Luzón pour son développement en Espagne
Published on 10/09/2025 à 14:49
Delaguía & Luzón, interviendra à la Convention des Réseaux Commerciaux (CDRC), au Palais des Congrès de Paris.
Pour accompagner l'essor de la franchise en Espagne, Delaguía & Luzón a suivi la méthode suivante :
- Étude de marché préalable : Avant toute implantation, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie du marché local. Cette étape permet d’évaluer la demande, de comprendre les habitudes de consommation et d’identifier la concurrence. Elle aide également à anticiper les contraintes réglementaires et à mesurer le potentiel de rentabilité.
- Adaptation de l’offre : Une franchise qui réussit dans son pays d’origine doit ajuster son offre pour séduire une clientèle étrangère. Les produits, services et stratégies de communication doivent être adaptés aux spécificités culturelles et linguistiques, sans pour autant perdre l’identité de la marque.
- Choix du partenaire local : La majorité des franchises internationales s’appuient sur un master franchisé. Ce partenaire local, expérimenté et bien implanté, joue un rôle clé dans le développement du réseau. Il connaît les réalités du marché, facilite les démarches administratives et garantit la conformité juridique.
- Ajustement du modèle économique : Les coûts d’implantation, les droits d’entrée, les redevances et les prix de vente doivent être calibrés en fonction du pouvoir d’achat et du contexte économique local. Une adaptation réaliste du modèle financier est indispensable pour assurer la pérennité de la franchise.
- Formation et accompagnement : Le succès à l’international repose aussi sur une transmission efficace du savoir-faire. Les franchisés et leurs équipes doivent bénéficier de formations complètes et d’un suivi régulier pour maintenir des standards de qualité homogènes dans tous les points de vente.
- Stratégie marketing locale : Pour attirer et fidéliser la clientèle, la franchise doit mettre en place une communication ciblée et adaptée au marché. Construire la notoriété de la marque, instaurer la confiance et créer une expérience client cohérente sont des leviers essentiels de croissance.
Onair-fitness en Espagne : 1 300 enseignes et un chiffre d’affaires dépassant 30 milliards d’euros
Avec plus de 1 300 enseignes et un chiffre d’affaires dépassant 30 milliards d’euros, l’Espagne s’impose comme un marché phare en Europe. Sa position stratégique, sa vitalité économique et son secteur tertiaire en pleine expansion attirent chaque année de nouveaux franchiseurs.
Tourisme, restauration, sport, santé et services à la personne : les opportunités y sont nombreuses, mais nécessitent une adaptation juridique et fiscale pointue.
"L’Espagne combine potentiel de croissance et stabilité, mais sa réussite repose sur une préparation juridique et financière rigoureuse", souligne Félix de la Guía, directeur du cabinet Delaguía & Luzón.
Un accompagnement sur-mesure pour chaque étape du projet Delaguía & Luzón accompagne ses clients dans toutes les phases de leur développement : choix de la structure (exploitation ou holding), rédaction des contrats, gestion des baux, analyse de rentabilité, obtention de financements bancaires et suivi post-ouverture (audit, conformité RGPD, gouvernance).
"Sans une expertise locale, le risque d’erreur est réel, notamment dans la compréhension des contrats, la structuration du réseau ou la gestion des coûts", rappelle Félix de la Guía.
|
A propos de ON AIR Fitness
ON AIR Fitness est une chaîne de clubs de remise en forme créée en France en 2017, forte d’une longue expérience accumulée depuis plus de 20 ans sur le marché du fitness. Depuis 2019, elle se développe sous contrat de franchise, et fin 2024, elle compte plus de 250 000 adhérents et 64 clubs ouverts répartis dans 3 pays : France, Espagne et Maroc
Présence géographique : ON AIR Fitness est implantée dans de nombreuses villes, en particulier en France (Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, etc.), avec également des clubs en Espagne comme à Valence et Malaga, et au Maroc
A propos de Delaguía & Luzón
Delaguía & Luzón est un cabinet d’avocats et d’experts-comptables international basé à Valence, en Espagne.
Le cabinet couvre un large éventail de domaines juridiques, fiscaux et comptables, notamment : droit fiscal, comptabilité, droit du travail, droit des successions, droit immobilier.
- Expérience : 65 ans, cabinet de 3ème génération
- Services complets : Droit, fiscalité, comptabilité, audit, immobilier
- Portée internationale : Spécialistes des dossiers transfrontaliers, francophones, clientèles belges/luxembourgeoises
- Multilinguisme : Français, anglais, russe, espagnol, valencien
Réorganisation d’entreprises, audit, et développement de réseaux de franchise.
Contact presse
Delaguía & Luzón
Tél. : +34 963 74 16 57
Email : felix.delaguia@delaguialuzon.com
Site : https://delaguialuzon.com/fr
Communiqué publié par Delaguia Luzon
Published on 10/09/2025
