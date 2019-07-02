ntic

Jusqu’à 28 heures d’utilisation réelle



L’EnergyBook Pro Ultra redéfinit les standards de la mobilité informatique :

Jusqu’à 7 jours en veille

Jusqu’à 28 heures en usage bureautique intensif (navigation web, bureautique, visioconférence)

Jusqu’à 11 heures de gaming ou de création graphique

La technologie de cellules garantit une endurance remarquable, avec une dégradation minimale même après plusieurs centaines de cycles de charge.

Autonomie hors norme

Imaginé et conçu par Avenir Telecom, licencié exclusif mondial de la marque Energizer® pour les ordinateurs portables, le nouvel Energizer EnergyBook Pro Ultra s’adresse aux utilisateurs en quête de liberté totale, de durabilité extrême et d’une autonomie hors norme, le tout dans un format soigné, portable et accessible.



Une capacité énergétique inédite : 192 Wh en 4S



Avec sa batterie 4 cellules de 13 000 mAh – 4S (192 Wh), l’EnergyBook Pro Ultra établit un nouveau standard d’autonomie dans l’univers des PC portables. Grâce à sa tension de 14,8 V, cette configuration est idéale pour les applications les plus gourmandes comme le gaming, la création graphique ou le montage vidéo, offrant un débit énergétique stable et continu.

Caractéristiques techniques principales

Processeur AMD Ryzen™ 5 – optimisé pour une efficacité énergétique maximale

Mémoire vive : 16 Go de RAM DDR4

Stockage SSD ultra-rapide : 512 Go au format NVMe

Écran 18 pouces Full HD+ (1920 x 1200) – ratio 16:10 pour un confort accru

Connectique complète : USB-C, HDMI, USB 3.0, lecteur de carte SD, prise casque



Une gamme complète : EnergyBook Pro



Le lancement de l’EnergyBook Pro Ultra vient compléter la nouvelle gamme EnergyBook Pro, pensée pour répondre à tous les profils d’utilisateurs :

EnergyBook Pro 15 : un PC portable compact de 15 pouces, léger et polyvalent, conçu pour les professionnels en mobilité.

EnergyBook Pro XL 18 : un modèle 18 pouces au format large, idéal pour la productivité et le multimédia.

EnergyBook Pro Ultra : la version ultime, dotée de la batterie 13 000 mAh – 192 Wh, conçue pour les usages intensifs tels que le gaming, la création vidéo et la performance sans limite*.

Développeurs, créatifs, entrepreneurs ou utilisateurs nomades



Ce PC portable est fait pur les développeurs, créatifs, entrepreneurs ou utilisateurs nomades.Conçu pour résister aux environnements exigeants, il délivre une puissance fiable et constante, que ce soit pour travailler partout sans craindre les coupures de courant, ou pour exploiter des logiciels et jeux parmi les plus exigeants.

"Avec l’EnergyBook Pro Ultra, nous repoussons les limites des portables tels que nous les imaginons. C’est un concentré de puissance, d’autonomie et de durabilité — fidèle à l’ADN Energizer. Ce produit incarne notre vision : offrir une technologie sans compromis, qui donne du pouvoir aux utilisateurs, partout dans le monde." — Julien Galou, Head of Marketing, Avenir Telecom

Prix: 449 € ht



Contact presse