24 | Communiqué de presse
Laptop: Energizer Pro Ultra, autonomie record, 7 jours sans recharge
Published on 10/09/2025 à 13:48
Jusqu’à 28 heures d’utilisation réelle
L’EnergyBook Pro Ultra redéfinit les standards de la mobilité informatique :
- Jusqu’à 7 jours en veille
- Jusqu’à 28 heures en usage bureautique intensif (navigation web, bureautique, visioconférence)
- Jusqu’à 11 heures de gaming ou de création graphique
La technologie de cellules garantit une endurance remarquable, avec une dégradation minimale même après plusieurs centaines de cycles de charge.
Autonomie hors norme
Imaginé et conçu par Avenir Telecom, licencié exclusif mondial de la marque Energizer® pour les ordinateurs portables, le nouvel Energizer EnergyBook Pro Ultra s’adresse aux utilisateurs en quête de liberté totale, de durabilité extrême et d’une autonomie hors norme, le tout dans un format soigné, portable et accessible.
Une capacité énergétique inédite : 192 Wh en 4S
Avec sa batterie 4 cellules de 13 000 mAh – 4S (192 Wh), l’EnergyBook Pro Ultra établit un nouveau standard d’autonomie dans l’univers des PC portables. Grâce à sa tension de 14,8 V, cette configuration est idéale pour les applications les plus gourmandes comme le gaming, la création graphique ou le montage vidéo, offrant un débit énergétique stable et continu.
Caractéristiques techniques principales
- Processeur AMD Ryzen™ 5 – optimisé pour une efficacité énergétique maximale
- Mémoire vive : 16 Go de RAM DDR4
- Stockage SSD ultra-rapide : 512 Go au format NVMe
- Écran 18 pouces Full HD+ (1920 x 1200) – ratio 16:10 pour un confort accru
- Connectique complète : USB-C, HDMI, USB 3.0, lecteur de carte SD, prise casque
Une gamme complète : EnergyBook Pro
Le lancement de l’EnergyBook Pro Ultra vient compléter la nouvelle gamme EnergyBook Pro, pensée pour répondre à tous les profils d’utilisateurs :
- EnergyBook Pro 15 : un PC portable compact de 15 pouces, léger et polyvalent, conçu pour les professionnels en mobilité.
- EnergyBook Pro XL 18 : un modèle 18 pouces au format large, idéal pour la productivité et le multimédia.
- EnergyBook Pro Ultra : la version ultime, dotée de la batterie 13 000 mAh – 192 Wh, conçue pour les usages intensifs tels que le gaming, la création vidéo et la performance sans limite*.
Développeurs, créatifs, entrepreneurs ou utilisateurs nomades
Ce PC portable est fait pur les développeurs, créatifs, entrepreneurs ou utilisateurs nomades.Conçu pour résister aux environnements exigeants, il délivre une puissance fiable et constante, que ce soit pour travailler partout sans craindre les coupures de courant, ou pour exploiter des logiciels et jeux parmi les plus exigeants.
"Avec l’EnergyBook Pro Ultra, nous repoussons les limites des portables tels que nous les imaginons. C’est un concentré de puissance, d’autonomie et de durabilité — fidèle à l’ADN Energizer. Ce produit incarne notre vision : offrir une technologie sans compromis, qui donne du pouvoir aux utilisateurs, partout dans le monde." — Julien Galou, Head of Marketing, Avenir Telecom
Prix: 449 € ht
Contact presse
Communiqué publié par Galou Julien
Published on 10/09/2025 à 13:48 sur 24presse.com
Galou Julien
Avenir Telecom
pro.avenir-telecom.com/
Contacter
Press release copyrights free 24presse.com
Press contact
Galou Julien
Avenir Telecom
Website
pro.avenir-telecom.com/
un communiqué
de presseLancer une diffusion
Derniers communiqués de presse de la catégorie "ntic"
Laptop: Energizer Pro Ultra, autonomie record, 7 jours s...Publié le 10/09/2025 à 13:48 Laptop: Energizer Pro Ultra, record battery life, 7 days...Publié le 10/09/2025 à 13:46 SchoolMouv Pro, un manuel scolaire 100% numérique, 100%...Publié le 30/11/2022 à 16:46 Sunday, le réseau de partage familial privé atteint le...Publié le 09/02/2021 à 13:22 Intelligence artificielle : festival national online, 4 ...Publié le 24/11/2020 à 11:29 IA 4 ACTION, une nouvelle approche de l’action commerc...Publié le 16/11/2020 à 16:40 Le festival IAPau revient pour une édition entièrement...Publié le 13/11/2020 à 16:29 Lancement de Teach Up, Edtech française de création et...Publié le 05/11/2020 à 16:01 AVer Europe bringt zwei neue PTZ-Videokonferenzkameras f...Publié le 03/11/2020 à 11:50 AVer Europe lance deux nouvelles caméras de visioconfé...Publié le 03/11/2020 à 11:28