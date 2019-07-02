 27764tt

politique

Sans étiquette, sans parti, pour Jarny : le choix d’une candidature indépendante

Published on 19/02/2026 à 14:29

À l’approche des élections municipales de 2026, Jean-François Daville, candidat à la mairie de Jarny, confirme un positionnement politique clair : une candidature indépendante, sans étiquette et sans parti.



Jean-François Daville affirme refuser les logiques d’appareil et les mécanismes classiques de  carrière politique. Son objectif est de défendre une gouvernance municipale centrée sur l’intérêt  local, avec une liberté totale de décision. 

"Je ne dois rien à personne, sauf aux habitants de Jarny. Jarny pour les Jarnysiens, pas pour  les partis politiques"

Un positionnement politique assumé 

Jean-François Daville précise les principes de cette démarche : 

  • Refus des appareils politiques 
  • Refus des consignes nationales imposées aux élus locaux 
  • Liberté de décision et indépendance totale dans les choix municipaux 
  • Intérêt de Jarny au-dessus de tout, sans calcul partisan 


Selon lui, une commune ne doit pas être dirigée depuis Paris, ni sous influence de stratégies  nationales, mais par des élus engagés localement, responsables et présents sur le terrain. 

Ce positionnement s’inscrit dans une volonté de proposer une alternative municipale fondée sur le  pragmatisme, la transparence et l’efficacité, au service exclusif des Jarnysiens. 

En savoir plus : 

Découvrez une partie de ses projets, en cours d’annonce jusqu’aux élections, sur https://daville-municipale.fr

Pour commander le livre : https://daville-municipale.fr/a-propos/#livre - service presse gratuit pour les médias

De l’entreprise à la mairie : la même exigence.

 

Communiqué publié par Daville Jean-François
Published on 19/02/2026 à 14:29 sur 24presse.com
