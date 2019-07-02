24 | Communiqué de presse
Sans étiquette, sans parti, pour Jarny : le choix d’une candidature indépendante
Published on 19/02/2026 à 14:29
Jean-François Daville affirme refuser les logiques d’appareil et les mécanismes classiques de carrière politique. Son objectif est de défendre une gouvernance municipale centrée sur l’intérêt local, avec une liberté totale de décision.
"Je ne dois rien à personne, sauf aux habitants de Jarny. Jarny pour les Jarnysiens, pas pour les partis politiques"
Un positionnement politique assumé
Jean-François Daville précise les principes de cette démarche :
- Refus des appareils politiques
- Refus des consignes nationales imposées aux élus locaux
- Liberté de décision et indépendance totale dans les choix municipaux
- Intérêt de Jarny au-dessus de tout, sans calcul partisan
Selon lui, une commune ne doit pas être dirigée depuis Paris, ni sous influence de stratégies nationales, mais par des élus engagés localement, responsables et présents sur le terrain.
Ce positionnement s’inscrit dans une volonté de proposer une alternative municipale fondée sur le pragmatisme, la transparence et l’efficacité, au service exclusif des Jarnysiens.
