La Città di Gdansk ha ufficialmente presentato il suo nuovo magazzino di protezione civile e gestione delle emergenze, progettato per rafforzare la preparazione municipale in caso di calamità naturali, interruzioni infrastrutturali o altre situazioni di emergenza.



La moderna struttura, presentata pubblicamente nel febbraio 2026, fa parte della più ampia strategia di Gdansk volta a rafforzare la resilienza e a garantire capacità di risposta rapida a beneficio dei cittadini. Il magazzino comprende forniture di emergenza essenziali, attrezzature logistiche e soluzioni alimentari a lunga conservazione - tra cui pasti di emergenza liofilizzati ReadyWise forniti dal distributore ufficiale polacco.



La struttura è organizzata per consentire l’immediata distribuzione degli aiuti in caso di crisi quali alluvioni, interruzioni prolungate di corrente elettrica, eventi invernali estremi o evacuazioni su larga scala. Preposizionando risorse essenziali all’interno della città, le autorità riducono significativamente i tempi di risposta e rafforzano l’autonomia operativa locale nelle cruciali prime 72 ore di un’emergenza.



“La preparazione a livello municipale è fondamentale per la sicurezza pubblica”, ha dichiarato un rappresentante della Città di Gdansk durante la presentazione del magazzino. “Questo investimento garantisce che siamo in grado di supportare i cittadini in modo rapido ed efficace nelle situazioni di crisi.”



Le soluzioni alimentari di emergenza ReadyWise conservate nella struttura offrono pasti pronti da preparare, a lunga durata, con una shelf life fino a 25 anni. Progettati sia per istituzioni sia per nuclei familiari, i prodotti richiedono solo acqua per la preparazione e sono ottimizzati per la conservazione a lungo termine senza necessità di refrigerazione.



Kim Berknov, Director of ReadyWise UK, ha commentato: “Siamo orgogliosi di vedere i prodotti ReadyWise integrati nell’infrastruttura di protezione civile della Città di Gdansk. La preparazione municipale è un pilastro essenziale della resilienza moderna. Quando le città adottano misure proattive per garantire la disponibilità di cibo durante le crisi, rafforzano non solo la capacità operativa, ma anche la fiducia pubblica.”



Marian Zielinski, CEO di ABC Koncept Sp. z o.o., distributore ufficiale ReadyWise in Polonia e fornitore della Città di Gdansk, ha aggiunto: “Siamo onorati di supportare la Città di Gdansk nel rafforzare il proprio sistema di preparazione alle emergenze. Uno stoccaggio alimentare affidabile a lungo termine rappresenta un elemento chiave della strategia di protezione civile. Integrando i pasti di emergenza ReadyWise nelle riserve municipali, Gdansk dimostra una leadership lungimirante nella pianificazione della resilienza - garantendo che i cittadini possano essere assistiti in modo rapido ed efficace in caso di emergenza.”

Il nuovo magazzino evidenzia una tendenza crescente in Polonia e in Europa: città e autorità regionali stanno investendo in quadri strutturati di preparazione che integrano i sistemi nazionali di sicurezza. Combinando prontezza logistica, pianificazione delle emergenze e stoccaggio alimentare affidabile a lungo termine, i comuni possono rafforzare sia la resilienza sia la stabilità sociale.



L’iniziativa riflette inoltre una crescente consapevolezza pubblica del fatto che la preparazione rappresenta una responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini - garantendo che le comunità siano in grado di gestire interruzioni impreviste in modo efficace e con serenità.

Informazioni su ReadyWise



ReadyWise è un leader globale nelle soluzioni alimentari di emergenza, con hub internazionali a Londra, Regno Unito, e a Salt Lake City, Stati Uniti. L’azienda produce pasti liofilizzati di alta qualità e dal gusto eccellente, con una durata di conservazione fino a 25 anni - ideali per l’uso quotidiano, le attività outdoor e la preparazione alle emergenze.



Maggiori informazioni su readywise.co.uk.





Informazioni su ABC Koncept Sp. z o.o.



ABC Koncept Sp. z o.o. è un partner autorizzato ReadyWise UK per l’eCommerce e il B2B in Polonia, impegnato nel rafforzare la resilienza di famiglie, imprese, istituzioni e ONG. La sua missione è rendere la preparazione accessibile e strutturata sul mercato polacco.



Maggiori informazioni su megazapas.pl.



