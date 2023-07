tech



Stellar a collecté des données sur les milliers de kilomètres du Tour de France, dans le cadre de son produit de cartographie de connectivité "streets". Grâce à cela, Stellar surveille et évalue la véritable qualité d'internet lors des déplacements.



"Dans nos déplacements, nous détestons tous les appels qui coupent et une mauvaise connexion internet. Ceci est un réel problème pour les ambulances, les camions de pompiers et pour toutes les entreprises qui ont besoin de coordonner leur flotte. De plus, internet est indispensable pour l'avenir de la mobilité durable, monteriez-vous dans un véhicule automatisé si vous ne pouvez pas appeler à l'aide ?" déclare Damien Garot, PDG de Stellar, "ce n'est pas seulement une question de couverture réseau, car la couverture finit toujours par raconter seulement la moitié de l'histoire, il s'agit plutôt de la véritable qualité de service vécue par les utilisateurs."



Les cartes internet détaillées du Tour de France 2023 montrent la valeur de l'approche adoptée par Stellar : au lieu d'estimer la qualité de service à partir de la couverture annoncée par les différents opérateurs de réseaux de télécommunications, Stellar exploite une flotte de véhicules - équipés d'antennes, de modems et de logiciels avancés - pour mesurer avec précision la connectivité sur toutes les routes directement depuis le bitume. Les modélisations cartogarphiques de Stellar englobent les réseaux 4G et 5G, les hotspots Wi-Fi et identifient les zones appropriées pour le déploiement de services par satellite.



Simone La Torre, directeur du développement des affaires chez Stellar, indique que "la meilleure façon de savoir si internet fonctionne quelque part est d'y aller physiquement et de vérifier, et c'est pourquoi nous ne nous fions pas uniquement aux modèles analytiques, car nous les trouvons largement inexacts et incomplets."



Suite aux mesures effectuées, Stellar a pu recueillir plus de 50 indicateurs utiles pour les décideurs, tels que les institutions locales, régionales et nationales, les opérateurs de réseaux et d'infrastructures, les fabricants de véhicules, les gestionnaires de flotte et les compagnies d'assurance.



Ces indicateurs, même au niveau le plus général, dressent un constat alarmant :





Les résultats globaux, bien qu'ils dressent un tableau alarmant, ont permis à Stellar de collecter une quantité considérable d'informations pour ses clients sur la manière et les zones où améliorer les réseaux de connectivité.



Extrait de “streets” par Stellar, montrant la véritable qualité de service internet pour l'un des principaux

réseaux mobiles sur un segment de route d'environ 50 km, en juillet 2023



Pour les décideurs, l’accès à de telles informations est essentiel non seulement pour évaluer la fracture numérique, mais aussi pour planifier des améliorations des réseaux, être informés des performances réelles de connectivité, soutenir la numérisation du territoire, renforcer les capacités de mesure sur le terrain, évaluer pour les assurances la disponibilité des services d'urgence sur les routes et finalement offrir une meilleure expérience Internet en déplacement.



Stellar a déployé d’importants efforts pour développer la technologie unique de son service de cartographie Internet "streets" et pour modéliser la véritable expérience de chaque véhicule et personne en déplacement. La société est déjà en contact avec des clients pour des cartes de connectivité sur route et accueille volontiers d'autres demandes commerciales.

À propos de Stellar



Nous apportons la vie numérique aux véhicules et aux passagers grâce à la meilleure connectivité Internet et à l'intelligence du deep data. En exploitant les réseaux cellulaires, Wi-Fi et satellites, nous pouvons permettre des services numériques persistants en véhicule, tout en améliorant la conduite automatisée et la sécurité routière pour nos clients des secteurs automobile et transport, ainsi qu’en offrant également des solutions innovantes d'évaluation de la connectivité et des infrastructures à nos clients d'entreprise et gouvernementaux.



Fondé en 2021 et implanté à Bordeaux, Stellar est la première entreprise de connectivité sans coupure, développant une technologie de pointe axée sur la mobilité, réunissant les réseaux cellulaires, Wi-Fi et satellites.