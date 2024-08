entreprises



Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Ludovic Sénécaut était jusqu’en 2018 membre du Directoire d’Euler Hermes (leader mondial de l’assurance-crédit, 2567 M€ de CA dans 48 pays, filiale d’Allianz) après avoir assuré la direction, en France et en Europe du Nord et de l’Est, de ce même groupe.



Précédemment, il avait exercé pendant 6 ans à la Direction générale du Trésor au sein successivement des bureaux "Asie, Afrique du Nord et Proche-Orient" puis "Énergie, Télécom et Matières premières". Il avait auparavant participé à des projets de financements d’infrastructures au sein de la banque d’affaires Indosuez.



Ses compétences en matière de transformation des organisations, de lancement de nouveaux produits ou d’opérations de fusions-acquisitions doivent permettre à Kerudys, à l’aide de toutes les compétences humaines qui le compose, d’accélérer très fortement sa croissance, en France comme à l’international. Ses connaissances en matière de technologies seront aussi précieuses pour le groupe, fortement impliqué désormais dans des dispositifs numériques ambitieux.



Bertrand Degruson et François de Laubier, directeurs généraux du groupe, conservent leurs activités respectives au sein de Kerudys.





À propos de Kerudys



Kerudys (ex Groupe SVP) est un groupe de service aux entreprises et aux collectivités rassemblant aujourd’hui 650 collaborateurs, en France et au Canada. Il intervient dans 4 métiers principaux :



- l’information et l’aide à la décision, principalement sous la marque SVP, le socle historique du groupe, et BusinessFil

- la gestion de la paye et des RH avec e-Paye

- le conseil RH en matière de santé et de sécurité au travail avec Initiatives Prévention et E.T. Ergonomie

- et la formation professionnelle avec Evocime en France, Novaconcept et Synesis au Canada