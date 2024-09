entreprises

Un anniversaire plein de surprises



Pour marquer cette étape importante, Amoseeds lance un grand jeu concours offrant à ses clients des cadeaux exclusifs. Cet évènement s’étendra sur plusieurs semaines. Tous les clients, en France comme à l’étranger, pourront y participer. À travers cette célébration, Amoseeds souhaite remercier sa communauté fidèle, tout en continuant à faire découvrir les bienfaits de ses produits.





Une marque engagée auprès des consommateurs



Depuis sa création, Amoseeds s'est imposée comme un acteur incontournable du bien-être naturel grâce à sa large gamme de produits. Les super-aliments et compléments alimentaires Bio qu'elle propose sont fabriqués en France et pensés pour répondre aux besoins de santé et de vitalité de ses consommateurs.



En privilégiant les circuits courts et une production durable, Amoseeds incarne un modèle de consommation sain et respectueux de l’environnement. Cette rigueur et cet engagement lui permettent d'ailleurs de gagner la confiance de ses clients.





Une partie de la gamme de produits Amoseeds



Une expansion internationale



En cinq ans, Amoseeds n’a cessé de se développer et se positionne aujourd’hui comme une marque de référence non seulement en France, mais aussi en Espagne et en Italie. Ce 5ème anniversaire marque ainsi une nouvelle étape dans la croissance internationale de l’entreprise, avec toujours le même engagement : proposer des produits Bio, naturels, de qualité et accessibles à tous.





Plus d'informations : https://amoseeds.com