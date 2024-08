sante





Petite révolution dans le monde de la prothèse dentaire : le développement et l’accessibilité croissante des nouvelles technologies numériques (conception assistée par ordinateur et impression et usinage 3D) permettent désormais aux chirurgiens dentistes équipés d’un système 3D de réaliser directement dans leur cabinet certaines prothèses dentaires telles que des couronnes en céramique.





Réglementation européenne



Fabricants historiques des prothèses, les prothésistes dentaires déplorent le manque de précision de la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux votée par le parlement européen et entrée en vigueur le 27 mai dernier. A l’occasion de leur assemblée générale qui a eu lieu les 2 et 3 juin dernier, les représentants de la Fédération Européenne des Patrons Prothésistes Dentaires (FEPPD) ont engagé une démarche auprès de la Communauté Européenne afin de s’assurer que, quel qu'il soit désormais (laboratoire dentaire ou chirurgien dentiste en cabinet), tout fabricant de prothèse dentaire sur mesure soit soumis aux mêmes règles sanitaires que celles qui s’appliquent depuis longtemps à la profession des prothésistes : qualité et traçabilité des matériaux, certificat de conformité, etc...





Traçabilité des matériaux