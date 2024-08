sante

L'ouvrage



Dans cet ouvrage, l’auteur cherche à faire découvrir au lecteur la fascinante histoire de l’inflammation, sa beauté quand elle rime avec immunité et protection contre les infections, sa laideur quand elle rime avec maladies, voire avec mort.



Au gré de ses recherches bibliographiques, l’auteur emmène le lecteur de l’âge des dinosaures aux découvertes les plus récentes du XXIe siècle. Il détaille les nombreux paramètres qui influencent la qualité de la réponse inflammatoire, le stress, le sexe, la vieillesse, le système nerveux… de l’effet placébo à l’effet nocébo.



Il décrypte les étapes qui permirent de faire le lien entre miasmes, microbes et maladies infectieuses. Il évoque les luttes contre ces dernières, et salue les précurseurs de l’hygiène. Il s’incline devant la tombe du scientifique inconnu, rend hommage aux pionniers célèbres ou oubliés, aux savants qui déchiffrèrent les mécanismes de l’inflammation, à ceux qui proposèrent de nouvelles thérapies, ou mirent fin à des approches thérapeutiques millénaires inutiles telle que la saignée.





À propos de l’auteur



Jean-Marc Cavaillon est professeur à l’Institut Pasteur où il aura exercé l’ensemble de sa carrière de chercheur.



Enseignant l’immunologie, il aura dispensé ses cours tant au Pérou qu’à Hong Kong, au Mexique, en Algérie, en Colombie ou en Corée du Sud.



Ses présidences successives de sociétés savantes internationales (International Endotoxin and Innate Immunity Society, 1998-2000 ; European Shock Society, 2015-2017), illustrent la visibilité de ses recherches tant fondamentales que médicales, avec un intérêt toujours affiché pour les maladies humaines.





"La Flamme Salvatrice, il était une fois l’inflammation"

Editions Docis

Format : 155 x 240 - 352 pages

Prix : 25,00 € TTC

ISBN : 978-2-85525-404-3





Plus d'informations : www.editions-docis.com