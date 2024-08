tourisme

Un concept inédit



Pour partir en vacances, 60% des internautes égrainent les comparateurs de vol, dans le but de trouver le billet d’avion le moins cher. Une méthode plutôt rentable car les variations de prix peuvent être substantielles d’un opérateur à l’autre. Mais, l’opération est extrêmement fastidieuse et chronophage. En effet, avant de lancer la recherche, l’utilisateur est contraint de renseigner sur chaque site les mêmes informations (nombre de voyageurs, dates, villes de départ, destinations…). Et ce, répété des dizaines de fois, si l’on veut être vraiment certain de faire des économies.



Avec Zefly.fr et sa plateforme multi-comparateurs de vols, il suffit de renseigner une fois pour toutes les informations, puis de sélectionner le ou les comparateurs de vols qui nous intéressent, et le module de comparaison fait le reste.





Un succès auprès des internautes et des opérateurs



Avec cette solution, la start-up Zefly.fr a réussi à s’imposer en quelques mois comme un outil indispensable dans la recherche de vol au meilleur prix. Chaque semaine, ils sont des milliers de voyageurs à consulter le site, qui a décollé dès ses premiers mois d’existence.



Aujourd’hui, l’entreprise toulousaine consolide sa croissance en intégrant de nouveaux comparateurs. 8 au début, ils sont aujourd’hui 15 à être affiliés à la plateforme. Les principaux acteurs de la réservation en ligne, comprenant très vite le potentiel de développement de l’outil, sont tous là. Des agences comme Opodo et Expedia ont rejoint l’interface en fin d’année 2018, à la demande des utilisateurs. Lastminute.com est le dernier en date à faire partie de l’aventure. Les internautes peuvent le retrouver sur Zefly.fr depuis le 9 janvier.





Plus d'informations : www.zefly.fr