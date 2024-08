entreprises



Les partenaires PM’up, Bpifrance et Géode valident de manière unanime la stratégie de croissance ambitieuse et pertinente de Koreliz, créateur de solutions de configuration mêlant technologies web et immersives, parcours client et chiffrage professionnel.



Koreliz, connue sous le nom de FS2i comme le partenaire informatique des métiers du BTP, a entamé en 2016 un virage digital, incluant les applicatifs, data et cross canal. La société conçoit des logiciels et applications permettant de valoriser les ouvrages et projets du batiment : configuration, ambiance, 3D, chiffrage, choix techniques - à travers des applications web ou professionnelles.



Les clients sont des fabricants, distributeurs ou entreprises générales du batiment, sur des problématiques telles que la data : PIM/DAM des ouvrages, la configuration technique ou les outils d’aide à la vente en mode omnicanal.





"Nous souhaitons apporter des services innovants dans l’univers de la mise en valeur des ouvrages et projets du batiment. Nos innovations ont pour objectif d’apporter à nos clients des solutions facilement déployables et adaptées à leur activité, leur permettant d’accélérer la mise à disposition et la valorisation de leur offre produits / ouvrages / projets sur le marché.



En effet nos clients doivent impérativement être efficaces dans la mise à disposition de leurs produits s’ils veulent être rentables malgré l’accélération du renouvellement des ouvrages et le raccourcissement des cycles de vente dans le monde de l’aménagement intérieur et du batiment.



Parallèlement le niveau de complexité règlementaire de la data (RGPD, BIM …) et la multiplication des canaux de vente (web, marketplace, drive…) rendent l’exercice très coûteux.



Pour répondre à ces défis, il nous était indispensable d’accélérer la R&D et de passer en mode agile. Nos partenaires financiers ont su nous donner les moyens de notre croissance. Les fonds accordés par nos partenaires seront totalement investis sur le développement de compétences technologiques et humaines.



En effet, nous prévoyons d’atteindre les 5 M€ d’ici 5 ans, par un développement organique, éventuellement combiné à de la croissance externe, afin de conforter nos positions en France, puis en Europe. A terme, nous envisageons une ouverture de capital". Philippe Taupin - CEO de Koreliz.





Plus d'informations : www.koreliz.com