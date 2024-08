mediasmarketing

Une ambition digitale



La direction de documentation du groupe M6 a souhaité étoffer le catalogue de ventes des vidéos afin de le faire connaître à un large public. Le service a ainsi mené un projet technologique afin de rendre accessible sur une plateforme web toute la richesse du Groupe M6 :

• Des reportages et tournages de l’info du 12H45 et 19H45

• Des programmes phares (Capital, Zone Interdite, Turbo…)

• Les émissions "cultes" (Morning Live, Hit Machine…)

• Le fond Paris Première (Paris Dernière, Polonium, Les Grosses Têtes…)

• Les premières apparitions… (Graines de Star, Fréquenstar…)

Faciliter la commande de séquences vidéos et automatiser le processus d’achat en ligne, figuraient parmi les enjeux majeurs de ce projet.





Un vaste projet technologique



Pour ce faire, le Groupe M6 a choisi Orphea, leader du Digital Asset Management en France. Ensemble, ils ont créé la plateforme bilingue M6VideoBank accessible sur le site m6videobank.fr. Moderne et dotée de fonctionnalités avancées, on y trouve des contenus vidéo classés par catégorie, par date ou par focus, selon l’actualité chaude du moment. Le portail est relié au système d’archivage du Groupe M6 qui permet d’importer automatiquement 30 années d’archives audiovisuelles du groupe. "M6VideoBank" permet de faire bénéficier les utilisateurs et les clients de nombreuses possibilités, notamment la composition en ligne de séquences vidéos au gré de leurs besoins. Ils ont par ailleurs accès à leur espace personnalisé où ils peuvent archiver l’historique de leurs recherches, accéder à leurs commandes, etc.



Le portail M6VideoBank assure ergonomie et sécurité des données. 5 atouts clés le caractérisent :

- La richesse de l’offre de contenus M6 et sa constante évolution

- La simplicité d’utilisation et d’exploration du patrimoine vidéo

- La possibilité de créer ses propres extraits

- Le système d’alertes personnalisées

- La fluidité du parcours de commande

"Le travail avec les équipes d’Orphea a été riche et constructif. Nous avons pu bâtir un portail de Vidéos du Groupe M6 à la hauteur de nos exigences. Nous sommes aujourd’hui fiers de cette offre qui valorise nos contenus. En plus d’être ergonomique et performant, le portail M6VideoBank est enrichi d’une multitude de fonctionnalités qui facilitent l’automatisation de nos processus.", souligne Martine Carouge, directrice documentation du Groupe M6.





Place à l’innovation



Le portail M6VideoBank est réservé au BtoB. Pour pouvoir consulter la richesse de son contenu vidéos, ses utilisateurs doivent créer un compte et indiquer leurs différents centres d’intérêts. Cela leur permet de recevoir des notifications et emailings de contenus pertinents. Le lecteur vidéo fait partie des innovations de cette plateforme. "Nous avons développé spécifiquement ce module pour permettre de visionner et de composer des séquences précises suivant un point d’entrée et un point de sortie (TC In / TC Out).", confie Malika Kechich, Directrice commerciale d’Orphea.



Il suffira d’ajouter ses séquences au panier pour que le client récupère directement sa sélection. "La plateforme nous garantit une meilleure traçabilité de l’utilisation de nos vidéos." précise Martine Carouge. Cela signifie que chaque commande fait l’objet d’un processus d’approbation suivant les formats sélectionnés, la longueur des extraits ou encore les droits attachés aux vidéos choisies.



"Ce projet audacieux de vente en ligne de vidéos est le premier du genre dans le monde audiovisuel (…) valorisant 30 ans d’histoire du Groupe M6", conclut Martine Carouge.





Chiffres clés :

- Un catalogue de plus de 45 000 heures d’images numérisées.

- Une sélection de 20 000 vidéos.

- Plus de 10 000 rushs disponibles.

À propos du Groupe M6



Créé en 1987 autour de la chaîne M6, le Groupe M6 est un groupe plurimédia puissant, offrant une large gamme de programmes, de produits et de services. Télévision (8 chaînes dont M6, seconde chaîne commerciale du marché) mais aussi production et acquisition de contenus, digital, e-commerce, musique, spectacles… Éditeur de contenus déclinables et exploitables sur tous les supports, le Groupe développe une stratégie de diversifications ciblées via ses filiales et des offres innovantes telles que 6play sa plateforme digitale lancée en 2013 (15 millions d’utilisateurs inscrits et 1.5 milliards de vidéos vues en 2016).

www.groupem6.fr





À propos d’Orphea



Fondée en 1997, Orphea est le leader des solutions de Digital Asset Management (DAM), dédiée au stockage et à la valorisation des actifs numériques. Orphea accompagne près de 150 clients dans le monde, tous secteurs confondus. Ses solutions de photothèques, médiathèques, brandcenter et mediacenter, en constante évolution, sont utilisées par plus de 120 000 utilisateurs dans plus de 174 pays.

www.orphea.com