tourisme



E-conciergerie nomade



A partir de 6,90 €/jour pour une SIM seule ou 9,90 €/jour pour un smartphone complet à retirer en boutique ou livrable dans tous les hôtels de la capitale, My Local Phone a pour vocation de fournir un véritable service d’e-conciergerie nomade aux touristes étrangers en quête d’autonomie, d’informations à jour, de sécurité et bien entendu de réduction de leurs frais de téléphonie.





Communications illimités et infos pratiques



En plus des communications illimitées vers 100 destinations et d’une connexion Internet de 50 Go en 4G, My Local Phone met à disposition des touristes étrangers séjournant à Paris des smartphones équipés de nombreuses applications et fonctionnalités utiles.



Ainsi, grâce aux applications préinstallées, l’utilisateur pourra réserver directement ses billets de musées et de spectacles (billets coupe-files) ou un VTC avec course prioritaire hôtels (partenariat avec LeCab).



En outre, le téléphone dispose également de nombreuses applications d’informations touristiques, de shopping ainsi qu’un guide des vins ou encore un audio guide de Paris.



L’accès en temps réel à l’information n’a pas été oublié : presse, télévisions et radios internationales embarquées ainsi qu’un accès à toutes les cotations boursières mondiales live, ce qui permet à l’utilisateur de rester connecté 7j/7, 24h/24.



Côté pratique, le smartphone est équipé d’un traducteur vocal multilingue avec détection automatique de la langue et d’un convertisseur de monnaie connecté aux bourses mondiales.



Et parce que la sécurité est importante, le téléphone est doté de deux boutons d’appel rapide vers la police ou les urgences médicales et d’un accès immédiat aux fiches des principales ambassades (avec possibilité d’appel direct ou permettant de s’y rendre grâce à Gmaps ou Waze).



Enfin, grâce à des partenariats passés avec 30 hôtels parisiens, My Local Phone offre des services personnalisés allant de la mise à disposition de plaquettes à l’équipement de smartphones directement disponibles en location à la réception de l'établissement.





Objets connectés et montre GPS



En parallèle, My Local Phone vient de lancer My Travel Companion, une gamme d’objets connectés ludiques ou pratiques dédiés au voyage : adaptateurs électriques universels, batteries de secours jetables, câbles de chargement iPhone et smartphone Android, enceintes Bluetooth (www.mylocalphone.fr/fr/my-travel-companion/).



My Local Phone offre également la possibilité aux utilisateurs, grâce à une montre GPS, de rester en contact téléphonique avec leurs enfants (https://www.mylocalphone.fr/fr/montre-gps-enfant).





Les offres My Local Phone sont accessibles sur le site web www.mylocalphone.fr ou en boutique au 20 Avenue Mac-Mahon 75017 Paris.



