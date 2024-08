tech







Un Roll pliable connecté répondant aux critères des projets RSE



L’offre The Green Flux répond aux critères des projets RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise) :

- Economique : 15 à 20% moins cher que le jetable (bois, carton…) et facturation au flux suivant l’activité

- Secure : réduction des dommages aux personnes et pertes produits

- Propre : Matériau inerte et antibactérien pour contact alimentaire

- Eco responsable : réduction bilan carbone, réutilisable et recyclable

- Intelligente : puce active ou passive, gestion et accès des données via le cloud



Une réalisation collaborative



L’écosystème TGF est le fruit et l’aboutissement d’une collaboration entre plusieurs sociétés depuis plusieurs années, certaines parmi les leaders de leur secteur : bureau d’études techniques Français spécialisé dans le développement de supports logistiques, fabricant d’outillages pour l’injection plastique, fabricant Français de grandes pièces plastiques techniques pour le secteur automobiles Européen et logistique, intégrateur leader Européen RFID & Réseaux, éditeur de logiciel et enfin cabinet d’Ingénierie Financière ...



La solution The Green Flux sera présentée à l'occasion du salon de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, du 14 au 16 mars 2017, Paris Porte de Versailles, stand F41





Plus d'informations : www.thegreenflux.com