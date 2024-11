culture



Tres días de festival y 47 películas para contarle al mundo



La edición 2024 del Festival Internacional de Cine Documental Golden Tree se inauguró el jueves 7 de noviembre con la proyección en el Club de l'Etoile de la película de Ashley Sabin y David Redmon "Kim's video".



Durante tres días, las proyecciones se repartieron entre el Grand Rex y el B&B Hôtel Paris 17 Batignolles ante la mirada de un jurado presidido por el productor francés Nicolas Deschamps y compuesto por la directora india Deepika Suseelan, el productor coreano Bae Yoonho, el director congoleño Monique Mbeka y Marc Obéron, fundador del festival Cinema For Change.



El programa incluyó "LAGUNARIA" del director italiano Giovanni Pellegrini, "Guranay" del director chino A Gu, "Sacrificial Rites of Fire" de DaoLongjiang, "Desde lejos, cada cadena montañosa es azul" del director brasileño Neto Borges y "Maryam" del La directora iraní Elnaz Zhalehchin.



Según el director y guionista Frédéric Auburtin, invitado de honor del festival: "Este 8º GTDFF tiene el mérito de descubrir y poner en valor el trabajo de cineastas apasionados y apasionantes. Gracias a una narrativa reinventada y a nuevos talentos inspirados, la emoción cruza felizmente el puente Entre ficción y documental".





Entre raíces y puertas de entrada



El 8º Festival Internacional de Cine Documental Golden Tree tuvo como tema “Raíz de la Cultura – Puente”, con la ambición de explorar las singularidades específicas de la identidad de cada grupo humano, celebrando al mismo tiempo los constantes intercambios entre diferentes culturas y civilizaciones.



"Golden Tree tiene como objetivo registrar y revelar las raíces culturales de diferentes naciones a través de las cámaras sostenidas por los cineastas, fortalecer el entendimiento y el respeto mutuos y construir una plataforma para la comunicación y la cooperación entre los realizadores de documentales", dice Wang Libin, presidente del festival.





Nicolas Deschamps, Zaynê Akyol, Arshia Shakiba y Marc Obéron



La lista de premios



El jurado reveló los ganadores de la octava edición del Festival Internacional de Cine Documental Golden Tree durante la velada de clausura, que tuvo lugar el 9 de noviembre en el Club de l'Etoile. Los ganadores son:

Premio Árbol de Oro: “Rojek”, de Zaynê Akyol (Canadá)

Mejor largometraje documental: “Alone”, de Jafar Najafi (Irán)

Mejor mediometraje documental: “Maryam”, de Elnaz Zhalehchin (Irán)

Mejor cortometraje documental: “Will You Look at Me”, de Shuli Huang (China)

Mejor dirección: “Les Chenilles”, de Michelle y Noel Keserwany (Francia)

Mejor fotografía: “Rojek”, de Zaynê Akyol (Canadá)

Además, un comité de selección compuesto por Dalil Belkhoudir, Laurence Koe, Irina Khangoshvili, Priscilla Frey y Carlos Sargedas seleccionó los tres mejores proyectos como parte del Festival Internacional de Cine Documental Golden Tree:



1. “La verdad desnuda”, de Yessica Hurtado Martínez (España)

2. “Vivir en China”, de Qin Xiaoyue (China)

3. “Ni A Yong”, de Gao Longjiang (China)

Finalmente, dos proyectos recibieron una mención especial:



1 “¡Vamos! Chicas!”, de Liu Yitong (China)

2 “Más que estadísticas”, de Borislav Banjac (Bosnia Herzegovina)



The jury and winners of the 8th edition of the Golden Tree International Documentary Film Festival



Acerca de GTIDFF: “Naciones limitadas, cultura sin fin”



Fundado en 2016, el Festival Internacional de Cine Documental Golden Tree (GTIDFF) se celebra alternativamente cada año en París y Frankfurt. Pretende resaltar realidades humanas arraigadas en su tierra como en su tiempo, utilizando el objetivo de la cámara como revelador de singularidades culturales, con el fin de promover intercambios y aprendizaje mutuo.



Con el apoyo de expertos y académicos de todo el mundo, el GTIDFF se ha convertido, a través de la organización de exposiciones, salones, foros y el desarrollo de mecanismos de inversión e intercambio, en el puente que conecta la industria del cine documental oriental y occidental.



Además, GTIDFF se esfuerza por proporcionar una plataforma para la comunicación y el intercambio entre directores y productores de todo el mundo con el fin de promover la innovación y el desarrollo de la industria documental global.

www.goldentreefestival.com



