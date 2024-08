tourisme







Plus de liberté, se sentir "comme à la maison", dans un environnement branché et moderne avec un réel besoin de partage : Les nouvelles exigences des voyageurs modifient les codes traditionnels de l’hôtellerie. La technologie est au coeur de leur attente.



Plus qu’un mur interactif, les clients du "Sofitel Paris Baltimore tour Eiffel" sont invités à vivre, grâce au Welcome Wall, une expérience connectée unique au monde, reflétant l’image et les valeurs du "Sofitel Paris Baltimore tour Eiffel", les engageant et les guidant dans leur expérience hôtelière parisienne et selon leurs besoins. Mieux planifier son séjour, partager, créer… le Welcome Wall sera un conseiller virtuel pour tous les clients. Pour plus de convivialité et le rendre ainsi plus accessible, il a été surnommé "Tom".



16 mois d’études et de développement ont été nécessaires pour mettre au point et finaliser "Tom" avec l’entreprise canadienne "Float-4", studio de design expérientiel et de technologie interactive à Montréal.





"Tom" est le miroir de l’hôtel. Il s’intègre parfaitement à l’environnement tout en offrant des informations utiles comme :

- L’abécédaire de l’hôtel

- Les services (gym, salon, business center, etc.)

- La visite visuelle des chambres

- Des conseils intelligents, itinéraires, bons plans

- Actualités, météo, info trafic, retransmissions "live"

- Photo booth, partage sur les réseaux sociaux

- Un mur artistique et ludique pour les petits et grands

- ...



Pour accéder au dossier de présentation complet du Welcom Wall, cliquez ici

Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel

88 bis avenue Kleber, 75116 Paris

Tel : +33 (0)1 44 34 54 54