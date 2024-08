gastrocuisine







Depuis son lancement officiel courant 2015, Optiwine® poursuit son ascension et compte de plus en plus d’adeptes, parmi lesquels de prestigieux Châteaux, Domaines et vignerons ainsi que des sommeliers de renommée mondiale (cliquez ici pour découvrir la liste non exhaustive des pionniers d’Optiwine).



La Carafe de Poche® doit notamment son essor à la personnalisation de ses coffrets : un co-branding astucieux avec différents partenaires qui permet aux marques de communiquer sur leur image comme par exemple avec le MH Lab 78, le Lab innovation de Moët Hennessy, filiale du groupe LVMH, qui a fondé son développement sur l’esprit pionnier à la recherche constante d’innovation dans le secteur des vins et spiritueux.





Développement à l'international

Profitant de son brevet mondial, "La Carafe de Poche®" d’Optiwine® s’offre le monde entier comme terrain de jeu. Après ses premiers pas aux Etats Unis l’an passé, cette année c’est au tour de l’Espagne et du Japon de rentrer dans la danse.



Aujourd’hui, Optiwine compte une centaine de revendeurs en France et dans le monde avec des vitrines comme la Cité du Vin ou le Bon Marché. Et les deux fondateurs d’Optiwine®, Michael Paetzold et Olivier Caste n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Après une notoriété acquise auprès des professionnels du vin, ils souhaiteraient accentuer leurs efforts sur le grand public avec pour objectif de séduire de grandes enseignes nationales spécialisées dans la vente de vin et de continuer la personnalisation avec de grandes marques.

Oublier les problématiques liées au carafage traditionnel

Contrairement au carafage traditionnel, Optiwine s’utilise directement dans la bouteille avec un volume d’oxygène maîtrisé. L’aération du vin se fait grâce à l’oxygène présent dans le goulot de la bouteille, ajusté par le volume de l’Optiwine. La redistribution harmonieuse de cet oxygène est atteinte grâce à l’action simultanée des 16 facettes qui composent cet aérateur, combinée à un mouvement délicat d’inclinaison de la bouteille (pour accéder aux vidéos de démonstration, cliquez ici).



Cette avancée technique permet de réveiller en douceur les molécules aromatiques d’un vin afin de révéler toutes ses qualités gustatives tout en le protégeant de l’oxydation destructrice… et ce, en à peine 15 minutes en moyenne.





Découvrez l’histoire d’Optiwine® et ses meilleurs articles en consultant sa Revue de Presse : https://fr.calameo.com/read/005038191f67cf422e635





Plus d’informations : www.optiwine.com