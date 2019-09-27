 20846tt
Nouveau spectacle de la Compagnie Flamenca Manolo Punto, les 8 et 9 février à l'espace Jemmapes (Paris 10e)

Published on 01/18/2019, 12:18 PM

Après Flamenco 3x2... uno, qui a été représenté à Paris (trois reprises) et dans de nombreuses villes de France, la compagnie Flamenca Manolo Punto revient avec son nouveau spectacle Flamenco Sombras Caidas. Rendez-vous les 8 et 9 février à l'espace Jemmapes - Scène du Canal (Paris 10ème).


Sombras Caidas

Dans cette création originale, le spectateur est entraîné dans un voyage fougueux et captivant à travers les rythmes du flamenco. Sur scène, Manolo Punto livre à travers la danse flamenca sa propre vision de l'existence: intense, profonde et bestiale mais aussi délicate, joyeuse et mélancolique. Un spectacle original, sortant des sentiers battus. Une mise à nu sans artifices permettant de revenir à l'essence même des émotions.

Comme lors de la dernière phase d'un combat, les masques tombent. Les zones d'ombre de chacun s'effacent pour laisser place au sentiment racé, vrai et authentique ... Sombras Caidas.


Distribution :

Manolo Punto - danse, chorégraphies et mise en scène ( + d'infos)
Sabrina Romero - danse, chant et percussions ( + d'infos)
Alberto Garcia - chant ( + d'infos)
Melchior Campos - chant ( + d'infos)
Cristobal Corbel - guitare ( + d'infos)
Ruddy Fritsch - mise en lumières
Belén de la Quintana - costumes
Alexandre Eustache - photographies
Thomas Eustache - vidéos

Une production EME FLAMENCO pour Cie Flamenca Manolo Punto

 


Informations :

Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes, 75010 Paris.
Spectacle à 20h00

www.manolopunto-flamenco.com
www.sombrascaidas.com

 

