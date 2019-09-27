Nouveau spectacle de la Compagnie Flamenca Manolo Punto, les 8 et 9 février à l'espace Jemmapes (Paris 10e)

culture



Sombras Caidas



Dans cette création originale, le spectateur est entraîné dans un voyage fougueux et captivant à travers les rythmes du flamenco. Sur scène, Manolo Punto livre à travers la danse flamenca sa propre vision de l'existence: intense, profonde et bestiale mais aussi délicate, joyeuse et mélancolique. Un spectacle original, sortant des sentiers battus. Une mise à nu sans artifices permettant de revenir à l'essence même des émotions.



Comme lors de la dernière phase d'un combat, les masques tombent. Les zones d'ombre de chacun s'effacent pour laisser place au sentiment racé, vrai et authentique ... Sombras Caidas.





Distribution :



Manolo Punto - danse, chorégraphies et mise en scène ( + d'infos)

Sabrina Romero - danse, chant et percussions ( + d'infos)

Alberto Garcia - chant ( + d'infos)

Melchior Campos - chant ( + d'infos)

Cristobal Corbel - guitare ( + d'infos)

Ruddy Fritsch - mise en lumières

Belén de la Quintana - costumes

Alexandre Eustache - photographies

Thomas Eustache - vidéos



Une production EME FLAMENCO pour Cie Flamenca Manolo Punto







Informations :



Espace Jemmapes, 116 quai de Jemmapes, 75010 Paris.

Spectacle à 20h00



www.manolopunto-flamenco.com

www.sombrascaidas.com