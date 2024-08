Mit dieser strukturierenden Übernahme wächst AKKA Technologies in Deutschland angesichts eines Umsatzes von 500 M€ in eine neue Dimension hinein und festigt seine Stellung als führende Engineering-Beratung in mehreren Marktsegmenten. Gleichzeitig verstärkt das Unternehmen sein Angebot an innovativen Lösungen und überaus wertschöpfenden Dienstleistungen für seine Kunden bei deren Transformation zur Digitalisierung, zum Infotainment und zum Internet der Dinge (IoT).

GIGATRONIK beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitern an 14 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2016 erzielte die Gruppe mit ihrer Geschäftstätigkeit, zu der auch eine Partnerschaft mit AUDI gehört, einen Gesamtumsatz von 119 Millionen Euro1 bei Margen im Rahmen derer von AKKA Technologies. GIGATRONIK hat sich auf technologischen Schlüsselsektoren für die Industrie und den zukunftsorientierten Dienstleistungen positioniert, insbesondere auf dem Gebiet des Internets der Dinge, auch „Internet of Things“ genannt, das den Dialog zwischen Maschinen und die Integration von Intelligenz in Fahrzeuge ermöglicht.



Die Automobilindustrie befindet sich an einem Wendepunkt ihrer Strategie, in der das Internet und IT-Services eine zentrale Rolle spielen. Diese Konvergenz zwischen Internet/IT-Services und industriellen Technologien steht auch im Mittelpunkt von AKKAs Strategie. Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Mobilitäts-Engineerings konzentriert AKKA sein Know-how auf innovative Service-Lösungen mit hohem Wertschöpfungspotential für das Auto der Zukunft: Hybrid Plattformen, Vernetze Objekte, Internet der Dinge (IoT), Mobilität, autonomes Fahren und Bordelektronik/ Embedded Software. GIGATRONIK wird AKKAs Expansion in Deutschland bei den größten Automobil- und Ausrüstungsproduzenten, insbesondere bei Audi, BMW, Daimler, Ford, Porsche, Valeo und Volkswagen beschleunigen.



Wie bereits nach der Übernahme von MBtech 2012 wird AKKAs Strategie bei der Entwicklung von GIGATRONIK darin bestehen, bei gleichzeitiger Erhaltung der Marke das Know-how des neuen Unternehmens in seine Mobilitätstechnologien zu integrieren. Der Zusammenschluss wurde am Freitag, den 3. März besiegelt und muss nun von den deutschen Kartellbehörden genehmigt werden.



Mit der Übernahme von GIGATRONIK kann die Gruppe ihre Entwicklung beschleunigen und ihr Know-how auf dem Gebiet der digitalen Technologien wie auch ihr deutsch-französisches Fundament verstärken, von dem aus sie ihre innovativen Lösungen und Dienstleistungen weltweit einsetzen und integrieren kann.