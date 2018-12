Youboat se développe à l’international et ouvre au Royaume-Uni, Italie et Espagne avec un nouveau design

Le site internet français spécialisé dans les petites annonces de bateaux, voiliers, semi-rigides, moteurs et accessoires continue son développement en proposant depuis quelques semaines une nouvelle version de son support web totalement repensée et désormais full-responsive.



Dans le même temps, Youboat, fort de ses 19 000 annonces en France a souhaité mettre à disposition ses services à destination d’autres pays. Désormais disponible au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, les offres des vendeurs, brokers et concessionnaires des dits-pays sont désormais disponibles à la consultation sur www.youboat.com.





Des annonces issues des concessionnaires locaux A la différence d’autres acteurs du secteur, Youboat propose aux internautes des pays visés, des annonces issues majoritairement des concessionnaires locaux. Le site ne propose donc pas une simple traduction de son service, mais bien une vision du marché nautique pour l’achat d’un bateau, voilier ou accessoire nautique dans le pays en question.



Malgré tout, une traduction (non automatique) est proposée pour chaque version afin de satisfaire, par exemple, les touristes étrangers recherchant un bateau sur leur lieu de vacances.



"Ces derniers mois, nous avions remarqué que de nombreux internautes étrangers passaient par notre support pour rechercher un bateau. Avec plus de 19.000 annonces provenant de vendeurs français, notre développement réussi en France se devait de passer par l’international et offrir une réelle alternative aux supports internationaux qui ne font que présenter un stock mondial", explique Ersin Eroglu, Directeur Général de la PME installé à Orléans, Centre-Val de Loire. L'Allemagne et les Pays-Bas dans les prochains mois Pour le lancement, l’ensemble des services professionnels de sa solution CRM "BoatGest" incluant bien entendu la gestion des annonces sur Youboat UK, ES et IT sont disponibles gratuitement pour les 6 premiers mois pour tous les vendeurs des pays visés.



Le site d’annonces de bateaux voit plus loin et projette l’ouverture de son moteur de recherche spécialisé en Allemagne et aux Pays-Bas dans les prochains mois. Les Etats-Unis représentent également pour Youboat un marché important non négligeable.



Accéder au site Internet Youboat France sur www.youboat.com/fr/





A propos de Youboat



Média nautique papier et digital crée en 2011, Youboat concentre des milliers d’annonces nautiques publiées par des professionnels et particuliers. Mettant en relation un acheteur et un vendeur, Youboat se démarque également par son produit "Bateauthèque" qui permet de proposer aux acteurs du nautisme une base de données d’acheteurs potentiels qualifiés et optins.





A propos des fondateurs



Aymeric Cassan, Ersin Eroglu et Grégory Chateau sont les trois fondateurs de Youboat. Avec une expérience solide dans le nautisme, la presse spécialisée, l’Internet et le marketing, ils fondent en 2011 la société RIVAMEDIA renommée MOTORS GATE. La SARL édite des sites d’annonces et magazines rédactionnels dans des thématiques de niches dont le nautisme, l’automobile de luxe et le camping-car.