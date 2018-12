RHD présente dans la vie des Français



La quasi-totalité des Français fréquentent les circuits de Restauration hors domicile chaque année, avec en moyenne près de 3 circuits différents. La restauration assise thématisée est la plus prisée notamment grâce aux pizzerias fréquentées par 1/3 de la population au cours des 12 derniers mois, suivie de la restauration rapide à l’anglo-saxonne où McDonald’s attire le plus de clients. La restauration rapide à la française rivalise avec ce dernier circuit au coude à coude, les boulangeries artisanales traditionnelles séduisant plus d'un tiers des 18-75 ans, et devance d’autres types de restaurations rapides telles que les pizzas en livraison dont trois Français sur quatre sont clients.





Les sites d’avis et informations sur les restaurants, connus et utilisés par les Français



9 Français sur 10 connaissent au moins un site d'avis ou informations sur les restaurants, et 6 sur 10 en ont déjà utilisés. TripAdvisor est nettement en tête de la notoriété connu par plus des 2/3 de la population, et le plus utilisé au global par les Français. Malgré sa bonne connaissance, le Guide du Routard n’est pas consulté en priorité, tandis que Google Adresses bien qu’ayant une faible notoriété est le site le plus utilisé par ses connaisseurs.





Une plus faible connaissance et usage des plateformes de livraison de repas à domicile



Seule la moitié des Français connait au moins une plateforme de livraison de repas à domicile, 1 sur 4 y a déjà eu recours. Just Eat (du fait de l’ancienneté d’Allo Resto) en profite en étant en tête connu par près de 4 sur 10, suivi de Deliveroo dont un tiers de la population a déjà entendu parler et de UberEats pour ¼. Foodora, pourtant acteur significatif du marché, reste très en retrait pour la notoriété. Resto In, bien qu’ayant une faible notoriété, gagne à être connu puisque ses connaisseurs ont le plus utilisé cette plateforme.





Etude Restauration et pratiques digitales 2018 : Nouvelles pratiques connectées dans la restauration, profils, parcours et opportunités de croissance. 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 4.910 Français fréquentant la Restauration Hors Domicile interrogés entre le 5 et le 24 juillet 2018. 1 rapport initial + 5 rapports circuits + 1 rapport global





A propos d'Arcane Research



Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode "full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l'enquête sans aucune sous-traitance.



Plus dinformations : www.arcane-research.com