Monster s'associe à Innov8 Group pour développer la marque Monster au plus haut niveau d'innovation

Monster 4.0 pour les 40 prochaines années



Europe, Décembre, 2018 – Alors que Monster fête ses 40 ans, Noel Lee, “Head Monster”, réinvente à nouveau la marque avec un nouveau modèle Monster 4.0.



"Ce nouveau modèle économique amplifie notre capacité à fabriquer des produits innovants rapidement et, dans la plupart des cas, à moindre coût. Monster continuera à innover avec des techniques de ventes reconnues (Modules de formation M6) permettant de stimuler les ventes de ses revendeurs."

Dans le cadre du nouveau modèle Monster 4.0, Monster Europe s'associera au groupe INNOV8, dirigé par l'un des pionniers dans l’univers des produits connectés, Stéphane Bohbot. INNOV8 Group est reconnu depuis longtemps comme un acteur innovant, ayant travaillé avec de nombreuses grandes marques Premium et avec des marques de haute technologie. Le groupe INNOV8 apporte une forte expertise et un savoir-faire unique au travers de ses filiales tels que Ascendeo pour la distribution d’accessoires mobiles et produits Audio, Extenso Telecom pour la distribution des smartphones et des objets connectés, et encore, INNOVHK pour la R&D, la conception et la fabrication de produits avec une distribution international.

Monster et INNOV8 sont toutes deux dirigées par des entrepreneurs : le chef de Monster, Noel Lee a fondé son entreprise en 1979, dans son garage à San Francisco et Stéphane Bohbot, a créé sa première entreprise à l’âge de 23 ans. Stéphane Bohbot, entrepreneur visionnaire, a su créer le groupe INNOV8, devenu leader en quelques années, avec un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros, comptant près de 260 employés. Ce partenariat stratégique réunira deux acteurs puissants possédant une expertise unique sur la conception et la distribution de produits haut de gamme associant : design, performance, technologies audio et connectés.

Avec le groupe INNOV8, Monster souhaite croître sur de nouveaux territoires européens et élargir ses canaux de ventes existants avec des distributeurs et des détaillants sélectionnés. La gamme de produits Monster 2019 est déjà en préparation. Certains projets passionnants sont en cours de développement en associant des ambassadeurs et influenceurs, dans le but d’accroitre la notoriété de la marque Monster auprès d’un large public en utilisant des innovations technologiques encore jamais vu.

Le fondateur de Monster, Noel Lee a déclaré à propos de cette collaboration: "Nous sommes très heureux d’avoir trouvé un partenaire comme INNOV8 pour nous aider à nous développer et à nous déployer sur le marché européen. Trouver le bon partenaire n’est pas toujours facile, mais après avoir passé du temps avec Stéphane, nous sommes convaincus que le groupe INNOV8 est le bon choix pour Monster. Son groupe et ses valeurs sont alignés avec celles de Monster ainsi que notre philosophie Always Lead, Never Follow* (Toujours devancer, ne jamais suivre*). "

Stéphane Bohbot, président du groupe INNOV8: "J'ai toujours été passionné par la marque Monster, et la technologie Pure Monster Sound ™. Ce partenariat est très excitant pour INNOV8, et nous sommes convaincus de faire de Monster une grande marque afin de soutenir son développement en Europe. Nous avons une forte expérience pour construire des partenariats de long terme avec des marques internationales et Monster est une marque magique avec un énorme potentiel de croissance. Nous nous sommes engagés à mettre nos ressources et notre expertise au service de Monster."

Stéphane Bohbot, président de INNOV8 Group (à gauche) / Noel Lee, Head Monster (à droite)



A propos de Monster

Depuis près de 40 ans, Monster® est un catalyseur d’innovation et de grandes idées. Head Monster, Noel Lee, a crée Monster Cable - un succès immédiat. Monster® a conçu le son des écouteurs Beats® et est depuis devenu le premier fabricant mondial d’écouteurs hautes performances, tous dotés de la technologie Pure Monster Sound™. Aujourd'hui, la société propose des solutions de connectivité avancées pour les musiciens professionnels, le divertissement à domicile, l'informatique, la téléphonie mobile et les jeux, ainsi que des produits d'alimentation électrique haute performance. Monster® continue de jouer un rôle de premier plan en matière d’innovation. Plus de 500 brevets ont été accordés à Monster, dont 100 sont en attente dans le monde entier, avec une gamme de plus de 5 000 produits dans plus de 160 pays. Avant tout, Monster® fait ce qu’il fait Parce que la musique compte.





A propos d' INNOV8 Group



Fondé par Stéphane Bohbot, le groupe INNOV8 a pour objectif de créer la distribution 2.0 de produits et services connectés et de soutenir la dynamique des ventes de la FrenchTech à l'international. Le groupe INNOV8 réalise un chiffre d’affaires combiné de plus de 300 millions d’euros et compte 260 employés répartis dans plusieurs divisions: Extenso Telecom (premier distributeur de smartphones et de produits IoT en France - www.extenso-telecom.com), Ascendeo (principal distributeur européen d’accessoires mobiles - www.ascendeo.com), LICK (1er réseau de boutiques 2.0 dédiées aux appareils connectés - www.lick.fr) et INNOVHK basé à Hong Kong, créateur d'accessoires et de produits connectés pour les marques Muvit, SoSeven & MyWay .

www.INNOV8.fr





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici