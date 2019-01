Salone Internazionale dell'Agricoltura, dal 23 febbraio al 3 marzo 2019, Parigi

600.000 VISITATORI ATTESI



Per la nuova edizione 2019, il Salone - che accoglie ogni anno oltre 600.000 visitatori - si propone di valorizzare la ricchezza e la diversità dei percorsi umani attraverso un tema che celebra coloro che ogni giorno operano in questo mondo: " L'agricoltura: donne, uomini, talenti".





PIANETA AGRICOLTURA Se è una piattaforma per tutte le filiere agricole francesi, il Salone è anche il punto d'incontro privilegiato per tutte quelle che compongono il "Pianeta Agricoltura". I principali leader e influencer del mondo agricolo si ritrovano qui per confrontarsi sull'agricoltura di domani. Professionisti dai profili diversificati si incontrano per imparare, informare e condividere gli uni con gli altri, ma anche con il grande pubblico e con i politici e le istituzioni locali, regionali e nazionali.



Cifre chiave 60

viste officiali 101

delegazioni 69

paesi rappresentati 1 000

espositori 33 000

visitatori professionali 600 000

visitatori



IL CONCORSO GENERALE AGRICOLO, UN IMPORTANTE POLO DI ATTRAZIONE

Vetrina della straordinaria varietà dell'agricoltura francese e della ricchezza del know-how dei suoi produttori dedicati all'eccellenza, il Concorso Generale Agricolo è un momento unico per i professionisti che, nell'arco di nove giorni, espongono e ammirano i migliori animali da riproduzione e i prodotti del territorio francese. Il Concorso Generale Agricolo e le sue prestigiose finali nazionali rappresentano dunque per questi visitatori professionali alla ricerca dell'eccellenza un'opportunità ineguagliabile di valorizzazione e, per i produttori e gli allevatori, un riconoscimento e una potente leva di motivazione e sviluppo commerciale delle loro attività. Concorso Generale Agricolo degli Animali

Concorso Generale Agricolo dei Vini

Concorso Generale Agricolo dei Prodotti

Concorso Generale Agricolo dei Giovani Professionisti

Concorso Generale Agricolo Pratiche Agroecologiche

SERVIZI DEDICATI AI PROFESSIONISTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE AGRICOLO Al fine di fornire il miglior supporto possibile ai visitatori professionali, il Salone Internazionale dell'Agricoltura offre loro un e-badge dedicato che consente loro di beneficiare di ulteriori vantaggi: Ricevimento VIP con: - Porta d'ingresso dedicata V per maggior comfort e celerità

- Accesso ai 2 Agri'Pro Club (Padiglioni 1 e 4) per usufruire del guardaroba gratuito, di un momento di relax e di uno spazio privato per organizzare i propri appuntamenti professionali

- Possibilità di ricevimento di gruppi per una presentazione personalizzata del Salone Posti privilegiati nelle tribune del ring per assistere al Concorso Agricolo Generale E per agevolare il loro arrivo, il Salone Internazionale dell'Agricoltura mette a disposizione dei visitatori professionali internazionali uno spazio dedicato dove hanno la possibilità di richiedere una lettera di assistenza per ottenere il visto. Potranno inoltre usufruire di sconti sui trasporti direttamente sul sito web AIR FRANCE & KLM Global Meetings con il codice 33948AF valido per un trasporto dal 18/02/2019 al 08/03/2019.

Badge di accesso - listino prezzi:



In vendita solo su www.salon-agriculture.com : • E-badge professionale per 1 giorno: 14€ IVA inclusa

• Novità: E-badge professionale per 2 giorni: 28€ IVA inclusa



A PROPOSITO DI CENECA E COMEXPOSIUM







Il Centre National des Expositions et Concours Agricoles, è una società ad economia mista composta dalle principali interprofessioni agricole francesi, banche e istituzioni del settore. Il CENECA è proprietario del Salone Internazionale dell'Agricoltura e del Salone del Cavallo di Parigi. È anche comproprietario del CGA unitamente al Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione.





Comexposium è uno dei leader mondiali nell'organizzazione di eventi per professionisti e consumatori, con 135 eventi B2B e B2B2C a livello mondiale che abbracciano molteplici settori di attività quali agricoltura, edilizia, moda, retail, sanità, tempo libero, immobiliare, distribuzione, sicurezza, istruzione, turismo e comitati aziendali. Presente in oltre 30 paesi, Comexposium accoglie più di 3,5 milioni di visitatori e 48.000 espositori all'anno. Con sede centrale in Francia, Comexposium dispone di una rete commerciale e di collaboratori presenti in 22 paesi.



Comexposium si posiziona come creatore di scambi e incontri tra privati e imprese. Per maggiori informazioni: www.comexposium.fr







www.salon-agriculture.com



#SIAPRO 16k Followers

@Salondelagri



66K Followers

Salon International de l’Agriculture



4,3k Followers

@Salondelagriculture