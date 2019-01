Cees de Jong, nouveau Président de la co-spin-off belgo-hollandaise A-Mansia Biotech

Passionné par la santé (1988, diplôme de médecine de l’université de Rotterdam) et par le management (1989, MBA Rotterdam), Cees de Jong présente un parcours professionnel exceptionnel lié à ces deux domaines. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle-clé dans plusieurs grandes entreprises internationales.



Ces cinq dernières années, M. de Jong a été le CEO de l’entreprise Chr. Hansen. Sous son égide, ce fleuron de l’économie danoise s’est transformé en une véritable entreprise mondiale spécialisée dans les solutions innovantes à base de bactéries. Employant plus de 3.500 personnes dans plus de 30 pays, Chr. Hansen connaît des taux de croissance de plus de 10% par an depuis 2014.



À présent, M. de Jong a l'intention de poursuivre sa carrière dans un rôle de support et de conseil à des entreprises innovantes.

"Fort de son expérience internationale à la fois en nutrition et en pharma, M. de Jong apporte une valeur ajoutée unique au Conseil. C’est un signal fort alors que nous venons de lever 22 millions d’euros en 18 mois. Nous aurons besoin de cette expertise, notamment pour lancer sur le marché un nouveau complément alimentaire basé sur le microbiome à l’horizon 2021", commente Jean-Christophe Malrieu, CEO d’A-Mansia Biotech.

"Cees de Jong a répondu de manière enthousiaste à notre invitation à rejoindre le Board de A-Mansia. Une personnalité de ce format est exceptionnelle car elle va pouvoir accélérer le développement de cette jeune et prometteuse co-spin-off belgo-hollandaise", précise Philippe Durieux, Président sortant de A-Mansia et CEO de VIVES, le fonds d’investissement universitaire qui accompagne la start-up depuis ses débuts.

"C’est passionnant de participer à ce stade du développement, où des découvertes vont se transformer en produits concrets bientôt accessibles au grand public. Prévenir certains facteurs de risques liés à l’obésité avec un premier complément nutritionnel est un objectif extrêmement motivant", déclare Cees de Jong, nouveau Président d’A-Mansia Biotech.





A propos d’A-Mansia Biotech



Constituée en 2016, A-Mansia Biotech est une co-spin-off belgo-hollandaise active dans le secteur du microbiome et basée sur des découvertes réalisées par ses scientifiques fondateurs, le Professeur Willem M de Vos, de la Wageningen University, Pays-Bas, et le Professeur Patrice D Cani, de l’UCLouvain, Belgique. A-Mansia Biotech développe des produits de santé intégrant les propriétés uniques de la bactérie Akkermansia muciniphila. La société a bouclé en 2018 un tour A de financement de 22 millions d’euros réunissant le fonds néerlandais Innovation Industries, le fonds français Seventure Partners, suivi par le Fonds Vives II, SRIW Life Sciences, Nivelinvest, M. Pierre Drion et M. Olivier Van der Rest, complété par des aides à la recherche de la Région wallonne pour un montant total de 3 millions d’euros.