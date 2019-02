KUANTIC intègre de nouvelles fonctions à ses boîtiers connectés : priorité à l’auto-partage et à la sécurité

Retrouvez KUANTIC + Mov’InBlue™ sur les Rencontres Flottes Automobiles Jeudi 21 février - la Villette Paris - stand B05

De nouvelles fonctionnalités : sécurité et contrôle, auto-partage



KUANTIC fait évoluer son boîtier télématique référencé au catalogue du constructeur PSA (GP8000-P), avec trois nouvelles fonctionnalités pour le véhicule connecté : - Arrêt à distance : le gestionnaire peut immobiliser un véhicule à distance depuis la plateforme télématique d’où il contrôle la flotte, et ainsi réagir immédiatement s’il détecte un incident ou une anomalie : vol de véhicule, utilisation intempestive, retard dans la prise en service, test positif à l’éthylotest du conducteur, etc… L’option répond aux besoins d’un large spectre de clients (loueurs courte durée, taxis, sociétés de services…).



Elle ouvre aussi des perspectives nouvelles de services : par exemple, pour des entreprises envisageant de développer une activité de mise à disposition de leur flotte auprès d’une clientèle extérieure en période creuse, week-ends ou jours fériés.



- Anti-démarrage : c’est après reconnaissance d’un badge d’authentification du conducteur que la voiture démarre. Cette option permet à l’entreprise de s’assurer de l’identité du chauffeur pour chaque trajet. L’obligation faite aux entreprises d’envoyer à l’administration l’identité de chauffeurs responsables d’infraction routière est ainsi maîtrisée. Les politiques d’éco-conduite peuvent également s’appuyer sur ce suivi individuel.



- Auto-partage avec badge : la solution permet une gestion fluide des flottes en pool. Le parc de véhicules dédié au libre-service est rendu accessible sans formalité aux collaborateurs autorisés. Leur badge d’identification nominatif sera reconnu par le boîtier embarqué KUANTIC. Il permet de déverrouiller et démarrer le moteur. Tous les boîtiers et accessoires KUANTIC sont agréés Constructeur. Le véhicule connecté est ainsi complètement garanti par la marque automobile. En outre, KUANTIC gère l’installation et la désinstallation du boîtier en début et fin du cycle d’usage du véhicule par l’entreprise. Ce qui allège le gestionnaire de parc et le met à l’abri d’une source de coûts cachés lors de la restitution aux LDD (Loueurs Longue Durée).



"Les nouveaux usages libérés par la voiture connectée se répandent prudemment dans le monde professionnel. KUANTIC travaille avec les services techniques des constructeurs, qui certifient nos matériels. Car inventer la voiture de demain, cela ne s’improvise pas, la sécurité est un paramètre prioritaire", explique Samuel VALS, Directeur général de KUANTIC.





A propos du groupe KUANTIC



KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.



Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des réseaux de distribution des constructeurs auto.



KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL,…) et une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET.



KUANTIC est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour l’automobile connectée (www.vedecom.fr).



Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.



Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com