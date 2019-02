'T.D.S.P.P.' : 40 ans après son premier Paris Dakar, Hubert Auriol retrace sa carrière dans une autobiographie complète

T.D.S.P.P.*, le nouveau livre d’Hubert Auriol



Héros des temps modernes, Hubert Auriol a construit sa légende et celle du rallye-raid, en étant le premier pilote à remporter l’épreuve du "Paris Dakar" en moto et auto. Son engagement fort dès 1980, ses victoires en 1981 et 1983 sur BMW, sa victoire en auto en 1992, mais aussi son accident de 1987 ont forgé sa légende.



Un ouvrage préfacé par Henri Pescarolo et accompagné de témoignages de pilotes, journalistes et amis qui l’ont côtoyé tout au long de sa carrière.



T.D.S.P.P.* (Tout Droit Sur Piste Principale) : Une abréviation sur le roadbook (livre de route), connu de tous les pilotes et co-pilotes de rallyes.





A propos de Hubert Auriol



Pilote, organisateur de rallyes raids, mais aussi animateur de télévision, recordman du monde sur terre, en mer et dans le ciel, Hubert Auriol livre le récit d’une vie d’aventures et d’amitiés.



De sa naissance en Afrique à aujourd’hui, le regard tourné vers le futur, Hubert Auriol se raconte en partageant des anecdotes méconnues et en s’entourant de témoignages d’amis qui l’ont suivi dans ses odyssées mécaniques.



Le récit d’un passionné défiant le danger, cherchant les limites du dépassement de soi, pour délivrer un message d’espoir à toutes les générations : "Si c’est impossible, cela devient alors intéressant". Passionnés d’aventures humaines et mécaniques, ce livre vous plongera dans les exploits d’une vie conduite à toute allure, illustrée par des photos personnelles et inédites de l’auteur.



Livre en vente, en librairies, FNAC, Amazon et sur la boutique en ligne du site www.bedandhistoricmotors.com ou :



TDSPP (Tout droit sur piste principale) Sur la trace de Hubert l’Africain



Auto biographie, d’Hubert Auriol Préface Henri Pescarolo

Témoignage de Cyril Neveu, René Metge, Gérard Holtz...

Format A4 (21 x 29,7)

386 pages, (540 photos)

Prix de vente 34 € TTC

ISBN : 9782362140310- TDSPP



Actualité



"Mes années BMW" d’Hubert Auriol : Moto, objets, photos et récits du pilote mythique du "Dakar".



Exposition jusqu’au 4 mars du lundi au Samedi de 10 h à 19 h Brand Store BMW (38 av George V 75008 Paris)



Un cadeau souvenir pour chaque visiteur.