9 giorni al Salone Internazionale dell’Agricultura 2019 : Ciò che bisogna vedere

#IMMINENCE, LA MUCCA TESTIMONIAL CHE REGNA SUL PADIGLIONE 1



Quest'anno viene dal Nord, si chiama Imminence e vive nella fattoria del suo allevatore Gilles Druet a Saint-Aubin in Avesnois-Thiérache. Situata nel padiglione 1 per tutta la durata del Salone, Imminence è una Northern Blue, ed è orgogliosa di esserlo. Curiosa, affettuosa e campagnola, ha già tutte le qualità di una stella.





OLTRE 4 000 ANIMALI:PADIGLIONI 1 / 2 / 4 / 5.2 / 7.1



Per tutta la durata del Salone, le specie più belle sfilano sui ring del Concorso Generale di Agricoltura nella speranza di vincere questo prestigioso concorso. Un appuntamento imperdibile al Salone Internazionale dell'Agricoltura, sia per i visitatori professionali che per il grande pubblico. La Fattoria Didattica situata nel padiglione 4 riunisce le più belle razze di conigli e galline, oltre alle altre specie animali presenti in fiera. Dalla stalla all'ovile passando per le scuderie, i visitatori potranno incontrare mucche, capre e pecore, per non parlare dell'asino e dei cani. La Fattoria Didattica è dedicata ai bambini (ma non solo!) che potranno toccare, maneggiare e avvicinare gli animali nell'area Laboratori della Scoperta nel cuore della Fattoria. Ogni giorno, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00, saranno organizzati 12 laboratori per la scoperta. In 20 minuti, ti permetteranno di scoprire una vecchia razza di gallina per esempio, imparare a creare il tuo pollaio o a proteggere la biodiversità dei nostri giardini. Per i grandi appassionati di cani e gatti, è indispensabile visitare il padiglione 7.1, che ospita gli esemplari più belli delle grandi razze di cani e gatti durante tutta la mostra.



E per coloro che sognano di fuggire dall'altra parte del mondo, ma non possono fare un viaggio nel fine settimana, è possibile incontrare gli animali del "Allevamento del Mondo": cammelli, lama, dromedari, yak e capre somale nel padiglione 5.2.





LA MUNGITURA DELLE VACCHE • PADIGLIONE 1



Si svolge ogni giorno. 500 vacche da latte frequentano la sala di mungitura e 40.000 litri di latte vengono raccolti e trasportati alla Latteria St Denis de l'Hôtel, partner della Fiera. Un'ulteriore occasione per scoprire la vita quotidiana dei contadini.





IL PONTE ESPOSITIVO CHE METTE IN MOSTRA I TALENTI DELL'AGRICOLTURA FRANCESE • PADIGLIONI 1 / 2.2



Come ogni anno, il ponte tra il padiglione 1 e il padiglione 2.2 prende vita e viene illustrato secondo il tema dell'anno. Per questa edizione, il Salone Internazionale dell'Agricoltura ha deciso di valorizzare le donne, gli uomini e i loro talenti. E' quindi naturale che la fotografia occupi un posto predominante. Una serie di foto vengono posizionate sugli alberi "dei talenti" in legno grezzo. Inoltre, vi sono pannelli informativi che illustrano le capacità di queste donne e uomini. Il tutto apparirà sotto forma di un fogliame sostenuto visivamente dal nostro albero che sorge alla presenza di questi talenti.



Al fine di organizzare al meglio lo spazio, saranno creati 4 poli per evidenziare i diversi mestieri dell'agricoltura: allevamento, giardinaggio, prodotti locali, servizi e mestieri. L'opportunità di essere il settore più rappresentativo possibile dei 4 settori della Fiera Agricola Internazionale e di promuovere il Concorso Agricolo Generale in tutte le sue diversità: animali, giovani, prodotti e vini.



Infine, i visitatori possono esibirsi durante il loro viaggio fotografandosi su degli "insta-places" su ogni polo.





IL FORNO DELLA FIERA • PADIGLIONE 2.2



Dalle baguette alla focaccia, dal pane pita a quello magrebino... Ogni giorno, i panettieri dell'Institut National de la Boulangerie Pâtisserie illustrano al Forno della Fiera come fare il pane francese e straniero con la farina di cereali francesi.



In qualsiasi momento della giornata, i bambini possono fare il proprio pane, scoprire il settore "grano tenero, farina, pane" e andar via dalla Fiera con il loro pane..





L’ODYSSÉE VÉGÉTALE • PADIGLIONE 2.2



Una sosta nel cuore dell'Odyssée Végétale è necessaria per partecipare al "Landscape Game", il primo Escape game che offre una vera immersione nel mondo vegetale francese. Tra oggetti da trovare, produzioni da identificare, decisioni da prendere nella fattoria, indizi da decifrare... l'esperienza è un modo divertente ed educativo per scoprire le competenze agricole francesi, le diverse produzioni vegetali francesi, i loro sbocchi, ma anche la professione di agricoltore e il suo ruolo nel rispetto dell'ambiente e nella conservazione del paesaggio francese.





LE SCOPERTE GASTRONOMICHE CHE STIMOLANO E LE PAPILLE GUSTATIVE • PADIGLIONI 3 / 5.1 / 5.2



Il Salone Internazionale dell'Agricoltura è una vera e propria vetrina dei sapori della Francia metropolitana, d'oltremare e del mondo. I prodotti dei territori francesi, i piatti esotici delle isole e le specialità dei cinque continenti sono in mostra e ci portano in un viaggio attraverso i sapori del luogo e non solo. Ristoranti, mercati, intrattenimento... il cambio di scenario è garantito, perché aprirsi alla scoperta è anche immergersi nella realtà agroalimentare di altri paesi: incontrare i produttori, scoprire le loro conoscenze e degustare i loro prodotti migliori.





LE AREE AGRI’DÉTENTE • PADIGLIONI 2.1/ 4 / 5.2 / 7.1



4 aree dedicate denominate AGRI'DETENTE sono a disposizione dei visitatori con attività didattiche offerte ogni giorno per soddisfare i più piccoli e le loro famiglie.

Padiglione 2.1: Battesimi dei pony - Ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00, la Federazione Francese di Equitazione propone i battesimi dei pony. Sul posto, uno schermo tattile e le squadre della FFE aiutano i visitatori a trovare un club vicino a loro, un'escursione familiare, un soggiorno o uno stage per bambini....

Padiglione 4: Costruzione di capanne con MaCabane e Escape game, "La guerra degli inquinatori dello spazio" con GRDF per scoprire il biometano e il BioGNV.

Padiglione 5.2: Agri'Run - Ostacoli con balle di fieno, pneumatici del trattore da inclinare, carriole da spingere....questa straordinaria gara 1 contro 1 darà filo da torcere ai visitatori...

Padiglione 7.1: Animazione canina - tra dimostrazioni di « dog dance », massaggi per cani e preparazione di dolci, laboratori divertenti per conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe.



NOVITÀ: "Che visitatore sei?" Partecipare al nostro quiz salon-agriculture.com> sezione animazioni

Anche quest'anno AGRI'MALIN accompagna i visitatori nella loro visita. E il suo primo consiglio non è privo di buon senso! "Sii furbo, pensa ai trasporti pubblici"





A PROPOSITO DI CENECA E COMEXPOSIUM







Il Centre National des Expositions et Concours Agricoles, è una società ad economia mista composta dalle principali interprofessioni agricole francesi, banche e istituzioni del settore. Il CENECA è proprietario del Salone Internazionale dell'Agricoltura e del Salone del Cavallo di Parigi. È anche comproprietario del CGA unitamente al Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione.





Comexposium è uno dei leader mondiali nell'organizzazione di eventi per professionisti e consumatori, con 135 eventi B2B e B2B2C a livello mondiale che abbracciano molteplici settori di attività quali agricoltura, edilizia, moda, retail, sanità, tempo libero, immobiliare, distribuzione, sicurezza, istruzione, turismo e comitati aziendali. Presente in oltre 30 paesi, Comexposium accoglie più di 3,5 milioni di visitatori e 48.000 espositori all'anno. Con sede centrale in Francia, Comexposium dispone di una rete commerciale e di collaboratori presenti in 22 paesi.



Comexposium si posiziona come creatore di scambi e incontri tra privati e imprese.



Per maggiori informazioni: www.comexposium.fr