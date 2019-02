Résultats 2018 : L’AASGO est confiante dans la force et le développement d’Orange pour les prochaines années

Les actionnaires salariés d’Orange représentés par l’AASGO (57% à la dernière élection) estiment que ces bons résultats sont dus tout à la fois à la stratégie efficace et bien perçue, et à l’engagement opérationnel de l’ensemble du corps social.



L’AASGO rappelle que les entreprises dont les personnels détiennent une part significative du capital sont en moyenne plus performantes car elles bénéficient du double effet levier de l’engagement des salariés.



Les actionnaires salariés d’Orange détiennent près de 5,5 % du capital d’Orange et un peu plus de 9% des droits de votes en assemblée générale, ils contribuent ainsi à double titre à la réussite de l’entreprise.



L’ambition de l’AASGO pour une augmentation de leur poids dans le capital en visant à terme une étape à 10% sera un contributeur puissant au maintien et au développement de la performance d’Orange.



"Au-delà des dispositifs actuels d’actions gratuites qui ne garantissent en rien une progression sensible de la part des salariés dans le capital, l’AASGO demande à Orange et à l’ensemble de ses actionnaires de faciliter le développement d’une politique ambitieuse d’Offres Réservées aux Personnels", explique Marc Maouche, président de l’AASGO.



Les résultats 2018 permettent à Orange de confirmer un dividende de 70 centimes par action, ce qui représente 102 millions d’euros que les salariés peuvent réinvestir en actions Orange, ou décider de réorienter cette ressource.





A propos d’AASGO



L’AASGO entre dans sa 23ème année d’existence, elle est la plus ancienne et la plus importante des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés chez Orange ; l’AASGO défend les intérêts des actionnaires salariés et anciens salariés d’Orange et oriente l’action de la Direction d’Orange dans l’intérêt de tous. Elle est indépendante de toute organisation politique ou syndicale. Animée par des spécialistes de l’actionnariat salarié et de l’épargne, l’AASGO informe régulièrement et de manière objective, les 116 000 actionnaires salariés d’Orange. L’AASGO est membre actif de la FAS, Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés, et pilote notamment ses travaux dans les domaines législatifs mais aussi de la gouvernance et du benchmark annuel.



