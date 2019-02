RESOLVING présente ses nouvelles solutions BIM sur les deux salons de la construction et de l’immobilier

MIPIM, 12-15 mars 2019 - Palais des Festivals, Cannes, France - Stand P-1.J 2

BIM World, 2-3 Avril 2019 - Paris Expo Porte de Versailles / Pavillons 5.2 & 5.3 - Stand C2-E1 et stand E42-F43

R-BUILD, une plateforme OpenBIM pour accélérer la construction digitale



Partenaire exécutif du BIM World 2019, RESOLVING présente sur deux espaces une vitrine de ses savoir-faire et de son écosystème de partenaires.

Ainsi, à l’entrée du salon, sur le stand C2-E1 aménagé en show-room, RESOLVING s’entoure de quelques-uns de ses partenaires pour exposer des innovations déclinant le concept de digitalisation des pratiques métiers. Démonstrations et mini-conférences animeront cet espace "RESOLVING EXPERIENCE.



Sur le stand E42-F43 au centre du salon BIM World, RESOLVING présente son offre corporate, et sa plateforme R-BUILD qui accélère la digitalisation des différentes phases de la construction : conception, construction, suivi, contrôles, qualité, sécurité, environnement, commissioning, mise en service et livraison.





RRED, la première solution BIM centrée sur la digitalisation des assets



RESOLVING présente sur le MIPIM 2019, RRED, sa solution logicielle dédiée à l'asset management et aux métiers de l'immobilier. Les intervenants, foncières, utilisateurs, promoteurs, assets managers, facility managers et conseils immobiliers collaborent ensemble pour la première fois autour d’un outil métier unique qui couvre tout le cycle de vie de l’asset, grâce à une maquette numérique openBIM enrichie d’informations et actualisée en temps réel par les interactions de chacun. Les portefeuilles de projets sont valorisés et prennent une nouvelle dimension digitale qui laisse entrevoir les prochaines phases de la mutation de ces métiers.





BatiRIM®, l’offre pour la déconstruction et la rénovation durable



batiRIM® révolutionne la déconstruction des bâtiments en priorisant le réemploi et le recyclage des matériaux. Né dans le cadre d’une joint-venture entre RESOLVING et SUEZ, cette solution place l’économie circulaire au cœur des chantiers. batiRIM® est commercialisée auprès des donneurs d’ordres privés et publics.



"RESOLVING est depuis 15 ans un partenaire digital incontournable et innovant pour les métiers de la construction et de l’immobilier. Nos solutions bénéficient d’un retour d’expériences clients en continu, et d’un faisceau de remontées terrain de la part de nos partenaires. Nos outils, s’appuient sur une technologie solide, ils évoluent constamment afin de répondre en temps réel aux évolutions des besoins de nos clients en matière de digitalisation et d’automatisation de leurs métier", explique Cyriaque RIOS, président de RESOLVING.





A propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction. Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la construction et de la gestion d’actifs dans l’immobilier commercial et résidentiel, les infrastructures publiques et l’ingénierie : maîtrise d’ouvrage, foncières, investisseurs, entreprises générales et sous-traitants, facility et property managers et utilisateurs, architectes, maîtrise d’œuvre, bureaux d'études, bureaux de contrôle,…



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



Pour en savoir plus : https://resolving.com/Fr/