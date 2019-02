Die Marketing-Intelligenz für alle Unternehmen mit Mailify

Die neuen Funktionen bieten den Benutzern innovative Mittel, die ihre Marketing-Aktionen optimieren. Hier ein Überblick über die letzten Neuheiten:





Szenarien mit mehreren Auslösern für automatischen Workflow Die Benutzer können von nun an in der Automatisierung ihrer Marketing-Kampagnen weitergehen, indem sie Szenarien mit mehreren Nachrichten erstellen, die durch eine Verhaltensanalyse der Empfänger ausgelöst werden. Die Öffnung einer E-Mail, ein Klick oder ein spezifisches Ereignis, und die Fortsetzung des Szenarios passt sich je nach der vom Benutzer programmierten Segmentierung an. Diese immer weitergehende Automatisierung der E-Mail- und SMS-Kommunikation ermöglicht es, die Kunden stärker zu binden, indem man die richtige Nachricht an die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt schickt und den Kommunikanten zu bedeutender Zeitersparnis verhilft. Diese Finesse beruht auf einer technischen Komplexität, die in Kontrast zu der einfachen Benutzung der Plattform steht.





Das Predictive Sending oder prädiktive Versenden. Die F&E-Teams von Mailify haben einen Algorithmus auf der Grundlage künstlicher Intelligenz entwickelt, der es ermöglicht, jede E-Mail einer Marketing-Kampagne zu dem exakten Zeitpunkt zu senden, zu dem jeder Empfänger gemäß seinen einzigartigen Besonderheiten dazu neigt, sie zu lesen.





Neufassung der Interface



Die Version 6.2 bringt auch eine globale Optimierung der Nutzererfahrung (UX). Eine Neustrukturierung der Menüs trägt zur Ergonomie und Intuitivität der Plattform bei, für einen einfachen Zugriff auf die Information und die erweiterten Funktionen.





Eine neue Surfmethode wird von nun an auf die Kampagnen- und Statistikmenüs angewandt. Die Daten der Kampagnen werden von jetzt an in einem einzigen Tableau de Bord zusammengefasst, was den Benutzern einen Überblick über ihre Kampagnen auf allen Kanälen verschafft: E-Mail-, SMS- und automatisierte Kampagnen. Der Prozess des Erstellens von Standard- und automatisierten Kampagnen ist neu gefasst worden, um den Zugriff der Benutzer, insbesondere in der Phase der Edition des Inhalts der Nachricht, zu erleichtern.





Demnächst



Mailfy hat geplant, mehrere weitere intelligente Funktionen einzuführen, die für die Exclusive-Kunden in den kommenden Versionen verfügbar sein werden. Ein neues universales Suchfeld wird ein weiterer bedeutender Vorteil für die UX sein. Die Benutzer werden bald von der oberen Surfleiste, die jederzeit zugänglich ist, Suchen im gesamten Tool starten können: Kontakte, Kampagnen, Vorlagen, usw. Alle Suchergebnisse in allen Bereichen der Applikation werden sofort angezeigt und werden Abkürzungen zu den Kampagnen, den Kontaktlisten, den Kampagnenvorlagen und Statistiken schaffen. "Die Synchronisierung der Daten mit den anderen Tools unserer Benutzer, die Verarbeitung, das Targeting und die Automatisierung der Kampagnen sind der Kern unserer Strategie“, erklärt Mathieu Tarnus, der Gründungspräsident, "so werden wir noch mehr zum Erfolg unserer Kunden beitragen“. Mit den Investitionen in F&E festigt Mailify seine Position als Markführer für Marketing-Lösungen für KMU und gibt ihnen Zugang zu einer Spitzentechnologie. Die Positionierung des französischen Unternehmens in der Spitzenklasse ermöglicht es auch, den Markt der großen Unternehmen zu erobern, die Flexibilität und Einfachheit suchen, dabei aber die Leistung aufrechterhalten wollen.



Über Mailify Die 2001 gegründete und in Frankreich niedergelassene Firma Sarbacane entwickelte Mailify, eine Marketing Lösung zur Verwaltung von E-Mail-, SMS- und automatischen Marketing-Kampagnen. Mailify begleitet die Unternehmen in der ganzen Welt bei ihren Marketing-Aktionen und stellt ihren Erfolg sicher. 2018 hat der von Mathieu TARNUS geleitete Konzern, der 80 Mitarbeiter hat, einen Umsatz von über 10 Millionen Euro erzielt und zählt mehr als 10 000 Kunden und 200 000 Benutzer in über 90 Ländern. Der Ehrgeiz ist es, bis 2022 20 Millionen Euro Umsatz zu machen.



Sarbacane Software 3 Avenue Antoine Pinay

P.A. des Quatre Vents

59510 Hem - FRANCE