XiVO, solution de communications unifiées, lance son connecteur Salesforce

Augmenter la productivité des commerciaux



Grâce au connecteur XiVO, les entreprises de la communauté Salesforce peuvent optimiser facilement l’utilisation de leur CRM avec une solution de communications unifiées complète. Les utilisateurs accèdent à la solution XiVO, depuis leur interface CRM. L’intégration de XiVO à Salesforce permet aux commerciaux de réaliser leurs appels, leurs rappels et d’en conserver l’historique. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel, les ventes.



"L’interface vers Salesforce est désormais disponible grâce à notre connecteur, qui nous permet d’apporter une réponse aux besoins des commerciaux utilisateurs de l’outil CRM leader du marché", se réjouit Olivier Medici, Directeur Commercial de XiVO.





Les fonctionnalités

• Intégration de XiVO dans les fonctionnalités de téléphonie Salesforce : Grâce au click-to-call du bandeau d’appels, les utilisateurs passent leurs appels directement depuis l’interface Salesforce. Le connecteur permet la gestion des appels sortants et entrants en toute simplicité, et un enrichissement de la relation client. L’ensemble des informations utiles lors des échanges téléphoniques, est historisé.



• Remontée de fiches clients : La remontée de fiche client s’effectue lors de chaque appel entrant avec l’ensemble des informations client, l’historique des échanges, les opportunités commerciales, etc.



• Technologie WebRTC & Version Lightning : Le connecteur XiVO utilise la technologie WebRTC et la version Lightning de Salesforce. Les utilisateurs ont simplement besoin d’une connexion Internet sécurisée et d’un ordinateur pour émettre et recevoir des appels. Cette première version est disponible sur Chrome.



A propos d’Avencall



Sa couverture nationale et l’appui d’une communauté d’utilisateurs et développeurs adeptes de l’Open Source, lui permettent d’apporter à ses clients et partenaires distributeurs une proximité et une évolutivité permanentes. Parmi ses références : Groupama, Maison du Monde, Cultura, LDLC, Parkéon, Parc Astérix Compagnie des Alpes, DGAC, HAS, Collège de France, Keep Call, Optéven, Cridon, Mairie de Villeurbanne, Mésolia, Le Galec…



Avencall a son siège à Limonest, et des bureaux à Suresnes, Rennes, Toulouse.



Avencall est soutenu par trois fonds d’investissement de premier plan : BPIFrance Investissement, Sigma Gestion et InnovaFonds.



Elle a remporté le Trophée Pépites décerné par la CCI de Lyon-Grand Lyon aux entrepreneurs de croissance, reçu le Prix de l’Innovation collaborative, reçu au Printemps des Entrepreneurs (MEDEF Lyon Rhône) et participe activement à l’écosystème des entreprises innovantes sur tous ses sites d’implantation.



Pour en savoir plus : www.xivo.solutions





A propos de Salesforce



Salesforce est un éditeur américain de logiciels, son siège social est basé à San Francisco. Il est le leader mondial sur le marché du logiciel CRM. Le CRM Salesforce permet la gestion de la relation client. Les utilisateurs Salesforce (service commercial, marketing, service client …) disposent de l’ensemble des informations nécessaires pour la gestion de la relation client. Le CRM facilite ainsi les interactions entre l’entreprise et les clients et prospects afin de répondre au mieux à leurs besoins et les fidéliser. Le CRM Salesforce est aujourd’hui utilisé par plus de 150 000 entreprises.



Pour en savoir plus : www.salesforce.com/fr





