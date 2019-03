Beauty Success Group : Bilan 2018, perspectives 2019

Bilan 2018 Avec 39 ouvertures au total le groupe confirme sa place d’acteur majeur dans le domaine de la beauté et de l’esthétique.



Création en août 2018 à Périgueux d’une nouvelle enseigne, "Nicole" : parfumerie haut de gamme basée sur les codes de la parfumerie d’antan et axée sur le service. Cette nouvelle enseigne a donné de très bons résultats et augure de futures ouvertures.

Ouverture 2018 7 ouvertures de parfumeries "Beauty Success"

1 parfumerie "Nicole"

24 ouvertures d’instituts "Esthetic Center"

3 ouvertures de "Parapharmacies Tanguy"

4 parfumeries–instituts Beauty Success à l’export (deux au Maroc, un en Guadeloupe et un à la Réunion)

Bonne dynamique pour 2019 L’année 2019 connait déjà un bon démarrage avec deux ouvertures d’instituts Esthetic Center dont le premier institut de la marque en Corse, à Ajaccio et l'ouverture d’une parfumerie Beauty Success à Haguenau (67). L’objectif du groupe étant l’ouverture de 40 points de vente, toutes enseignes confondues.





La digitalisation : priorité 2019



Avec une croissance de plus de 20% sur le web en fin d'année 2018, la digitalisation est une priorité pour 2019. Le groupe met donc en place une stratégie omnicanale (à travers de nouveaux services digitaux) et digitalise ses magasins dans l'objectif d'attirer toujours plus de consommateurs vers les points de vente physiques (drive to store).

BEAUTY SUCCESS GROUP participera au salon de la franchise

Immersion en 3D au Salon de la franchise A l'occasion du Salon de la Franchise, les prospects pourront vivre une immersion en 3D au cœur des concepts de Beauty Success grâce à un casque de réalité virtuelle qui leur permettra d’évoluer au sein des points de vente et d’en découvrir tous les aspects. Une expérience surprenante qui avait marqué les esprits l’année dernière et qui avait ravi les visiteurs.

Interviews disponibles Pour demandes d'interviews

c ontacter Emilie Antoine

(emilie.antoine@beautysuccess.fr)



Interviews disponibles : Philippe Georges , Président Directeur Général de Beauty Success Group

Dominique Munier , Directeur des Enseignes en Franchise BS Group

Philippe PELERIN , Directeur Esthétique Center

Vincent BENARD , Directeur du Développement BS Group

A propos de Beauty Success Group



Beauty Success Group (300M€ C.A.) est un groupe familial qui commercialise 6 enseignes et compte aujourd’hui plus de 540 points de vente multi-enseignes. Spécialiste des métiers de la beauté, le Groupe Beauty Success développe son concept exclusif de beauté globale au travers des activités parfumerie, institut de beauté et parapharmacie.