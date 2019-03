Magilist, un assistant numérique pour commander les ingrédients directement depuis les sites de recettes

La simplicité avant tout



Depuis l'application Magilist, l'utilisateur peut maintenant surfer sur ses sites de recettes préférés, où deux boutons ont été ajoutés afin de lui permettre à tout instant :



- d'envoyer directement les ingrédients de la recette dans la liste ou le magasin de son choix

- d'enregistrer la recette sélectionnée dans son répertoire «recette» qui devient ainsi universel



Le moment venu, il n'y a plus qu'à cliquer pour commander les courses, ou retrouver immédiatement la recette qui n'attend plus que votre talent.



Plus besoin de noter, recopier ni imprimer. Et bien sur, puisque Magilist est partagé en temps réel, toute la famille peut participer.

Un véritable assistant personnel pour les courses Pour Eric d'Hem, CEO de Magilist : "Pratiquement 20 ans après l'an 2000, cela n'a plus de sens de devoir imprimer ou recopier à la main les ingrédients d'une recette. Nous avons donc branché notre technologie sur les principaux sites de recettes et, il n'y a plus qu'à cliquer pour envoyer les ingrédients dans la liste ou le magasin de votre choix".



Magilist, confirme ainsi son positionnement de "véritable assistant personnel pour les courses".



L'intelligence Artificielle pour la vie de tous les jours



Pour chaque ingrédient l'IA propose des articles : - en fonction du magasin que vous choisissez,

- en fonction de vos habitudes

- en fonction de la sensibilité que vous avez défini ( Bio, Eco, Tendance...) Et comme la place de la technologie est d'aider et non de décider, l'utilisateur reste maître à bord et peut, d'un simple glissement de doigt, accéder à toutes les références du magasin et effectuer votre choix.





Toutes la grande distribution et les 3 principaux sites de recettes



Magilist est compatible avec les 3 premiers sites de recettes Français : Marmiton, CuisineAZ et 750G ainsi que la majorité des enseignes de la grande distribution française : Auchan, Carrefour, Cora, InterMarché, LeaderPrice, Leclerc, Monoprix, système U....



L'application Magilist est 100% gratuite, garantie sans pub et, n'utilise aucune donnée nominative.





Plus d'informations : www.magilist.com