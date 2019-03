'Le Monde : la fracture éditoriale', une étude publiée sur France Médias qui décortique les orientations éditoriales du quotidien

Une étude précise et étayée



Attendue par une partie du lectorat du Monde, l’étude de France Médias a nécessité 10 semaines de travail et concerne les périodes de juillet 2018 à février 2019.



Elle analyse 190 Unes du monde.fr, 220 articles, 400 photos et 3.500 commentaires d’abonné(e)s. Elle se décompose en 6 parties : 3 liées à des événements marquants (l’affaire Bennala, la crise des Gilets jaunes, La Une polémique) et 3 sur des réflexions plus globales (autour de la ligne éditoriale, du malaise du lectorat et des solutions envisageables).





Dérives éthiques et déontologiques



L’étude met au jour de nombreux dérapages éditoriaux et des manquements déontologiques graves et répétés de la part des rédactions du Monde, et en particulier de son site lemonde.fr.



Elle souligne notamment qu’au moins 3 des 10 devoirs de la charte de Munich, qui régit le journalisme européen, ont été régulièrement bafoués au cours de la période étudiée. Elle démontre également que la charte de déontologie du Monde, socle essentiel de la crédibilité du journal, a lui aussi été maintes fois malmené au cours de cette période.





Anti Macron, anti État, anti Police



L’étude relève les orientations éditoriales du journal qui, au fil des mois, dessinent des tendances lourdes : les actions de l’Etat et du président de la république font l’objet de 80% d’articles négatifs, les violences policières se trouvent 6 fois plus relatées que celles des manifestants…





Le malaise du lectorat



L’étude de France Médias relate également le malaise profond d’une partie du lectorat du Monde face aux évolutions partisanes du journal depuis l’été 2018. Les multiples avis, commentaires et réactions de lectrices et lecteurs témoignent d’une incompréhension pour certain(e)s, d’un sentiment de trahison pour d’autres de voir la ligne éditoriale de leur journal - supposée rigoureuse et fiable - basculer progressivement vers le militantisme politique.



Pour accéder à l'étude complète, cliquez ici



A propos de France Médias



France Médias est un projet citoyen d’évaluation et de décodage des médias. Composé d’une équipe pluridisciplinaire issue du monde de la culture, du journalisme et de la recherche, France Médias évalue et décrypte les émissions, programmes et supports (TV, radio, presse, web et magazine). Une initiative inédite en France, visant à instaurer une relation médias-citoyens plus participative et mieux équilibrée. Le site est apolitique, auto-financé et sans aucune publicité afin de garantir son indépendance.

Son directeur, Denis Morineau, est également l’auteur de l'étude "Le Monde : la fracture éditoriale".

Plus d'informations : www.france-medias.fr