Le groupe Legendre signe un contrat cadre avec RESOLVING sur la gestion documentaire

Les solutions de RESOLVING ont déjà été mobilisées à plusieurs reprises sur différents projets du Groupe Legendre. Cette fois, il s’agit pour le Groupe Legendre de passer un cap significatif dans l’appropriation du digital au sein de ses process avec ce contrat cadre qui porte sur toutes les opérations de construction à venir.



A cet effet, la solution de GED (Gestion Electronique de Documents) de RESOLVING, apporte une gestion collaborative centralisant toutes les données d’un projet de construction. L’outil gère l’ensemble des documents métiers, les fichiers, les listes prévisionnelles, les visas, les notifications et toutes les procédures de diffusion incluant la gestion du reprographe. Il permet également le suivi des indicateurs clés de performance des projets en proposant des tableaux de pilotage.



"Nous sommes très fiers d’avoir été reconfirmé comme partenaire digital par le Groupe Legendre, avec qui nous avons déjà noué des relations de travail de confiance sur ces dernières années sur des chantiers significatifs", explique Cyriaque RIOS, le président de RESOLVING.



"Avec cet accord cadre, les solutions de RESOLVING, dont nous avons déjà apprécié la capacité concrète à optimiser, fluidifier et sécuriser les relations de travail avec nos partenaires, sont désormais intégrées systématiquement dans nos pratiques quotidiennes. Cela va nous permettre de développer une démarche de digitalisation systématique de nos pratiques dans une période de croissance continue de nos activités", conclut M Pascal MARTIN, Directeur Général du Groupe Legendre.



A propos de Legendre



Acteur incontournable de la construction sur l’Arc Atlantique et en Ile de France, le Groupe Legendre est aujourd’hui présent sur le territoire national et à l’international au travers de ses 3 activités principales : Construction, Immobilier et Energie.



Entreprise familiale rennaise, avec plus de 2000 salariés et 630 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2018, elle axe désormais son développement dans des secteurs géographiques où elle peut exporter son savoir-faire et démontrer sa valeur ajoutée.



Le Groupe Legendre connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil de son développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’un groupe familial bâti sur des valeurs fortes partagées par chaque collaborateur : rigueur, professionnalisme, implication, respect des engagements… et qui posent les fondements d’une autre vision de la construction



5 rue Louis-Jacques Daguerre - CS 60825

35208 RENNES Cedex 02

www.groupe-legendre.com





A propos de RESOLVING



RESOLVING se présente comme un accélérateur digital des métiers de l’immobilier et de la construction.



Sa gamme d’offres s’insère dans le cycle de vie de la construction lors de la phase de conception-exécution, exploitation, mais aussi de déconstruction.



Ses clients représentent les univers de la construction et de la gestion d’actifs dans l’Immobilier commercial et résidentiel, les infrastructures publiques et l’ingénierie : maîtrise d’ouvrage, foncières, investisseurs, entreprises générales et sous-traitants, facility & property managers et utilisateurs, architectes, maîtrise d’œuvre, bureaux d'études et bureaux de contrôle,…



RESOLVING a été créée en 2003. Son siège social est situé à Lyon, avec des bureaux à Paris et à Hong-Kong. Elle emploie 35 personnes.



Pour en savoir plus : https://resolving.com/Fr/