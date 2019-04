communiqué affiché 205 fois sur le site à ce jour Communiqué de presse Mardi 09 Avril 2019 Développement personnel : 'LIGHT' un ouvrage éclairé sur les chemins d'une vie Cet ouvrage nous propose une réflexion inspirante sur les chemins non rectilignes de la progression personnelle et spirituelle à travers la découverte d’un mystérieux carnet de notes intitulé "LIGHT". "Light" propose une réflexion inspirante sur les chemins non rectilignes de la progression personnelle et spirituelle au travers de la découverte d’un mystérieux carnet de notes intitulé "LIGHT".

Ce carnet relate un parcours de vie insolite, celui d’Auguste Valdegrace né à la fin du XIXe siècle. Il offre au lecteur des axes de réflexion dans sa quête d’équilibre et de réalisation et aborde des questions existentielles en évitant l'écueil de la mièvrerie : Comment vivre pleinement en écoutant sa nature profonde et en relevant des défis ?



Comment rencontrer le meilleur en soi à travers l’expérience parfois bouleversante du voyage et des rencontres ?



Comment rebondir à chaque fois que la vie nous met à l’épreuve et comprendre ce qu’il y a à en apprendre ?



Comment retrouver la sérénité dans l’inconfort de l’incertitude ? Un ouvrage qui interpelle sur la richesse de l’existence, ses étapes et ses interrogations, mais aussi sur la transmission entre générations.

Résumé



Alicia appelle Jean, son petit-fils étudiant en médecine, pour le prévenir que Bernard, son grand-père auquel il est très attaché, souhaite le voir rapidement. Entré récemment à l’hôpital, il ne sait combien de temps il lui reste à vivre.

Une fois réunis, Bernard remet à Jean un vieux carnet de notes trouvé récemment par hasard alors qu’il mettait de l’ordre dans sa cave. Jean va découvrir que ce mystérieux carnet contient un témoignage manuscrit intitulé "LIGHT", qui retrace l’histoire d’une vie hors du commun : celle d’Auguste Valdegrace, né à la fin du XIXe siècle, successivement marin, voyageur et brillant chef d’entreprise ayant fait fortune aux Etats-Unis, et qui n’est autre que le grand-oncle de Bernard …

Jean, à l’instar de son grand-père, sortira à son tour transformé de ce récit bouleversant qu’on découvre en intégralité dans ce livre et dont les effets se feront vite sentir…

A propos de l'auteur Eric HUBLER est conférencier, formateur, auteur et conseil de dirigeants. Spécialiste du leadership, il a fondé la société Altamira Développement en 2005 et créé la méthode Aïkido Management® pour accompagner les personnes et les organisations dans le développement de leur leadership ( www.erichubler.com ).



Auteur de « LIGHT » (2019), il est également co-auteur des livres "L’ÉQUILIBRISTE" (2010), conte initiatique paru aux éditions Un Monde Différent et devenu un bestseller international (15000 ex. vendus) et "LEADERS - Plongée au cœur de l’aventure humaine du commandement et du management" (2019).





Biographie de l'auteur L’ÉQUILIBRISTE (2010)

LEADERS – "Plongée au cœur de l’aventure humaine du commandement et du management " (2019).

"LIGHT"

Genre : Développement personnel

119 pages – Parution : 03/2019

Prix version numérique : 4,99€

Prix version papier : 14,90€

ISBN numérique : 979-10-262-2949-0

EAN papier : 9791026229506

Disponibilité : Formats numérique et papier : www.librinova.com/librairie/eric-hubler/light

