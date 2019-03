XiVO, partenaire Gold 2019 du Club Décision DSI

Chaque année, le Club Décision DSI identifie 40 sociétés innovantes pour présentation à ses adhérents. En 2019, Avencall, éditeur et intégrateur de la solution de communications unifiées et centre de contact XiVO, intègre à nouveau la sélection pour alimenter la réflexion du Club sur les thématiques retenues : IA, Big data, dématérialisation, mobilité, solutions métier, cloud computing, open source, supervision, virtualisation, collaboratif…



Ainsi, Olivier MEDICI, directeur commercial de XiVO, interviendra dans les différentes réunions du Club Décision DSI, tout au long de l’année : - Les Universités des DSI, Jeudi 14 Mars 2019

- Le consortium des DSI, Jeudi 13 Juin 2019

- Les Rencontres de l’innovation Technologique, Mercredi 25 Septembre 2019

- DSI Meeting suivi du Dîner de Gala, Jeudi 28 Novembre 2019 Olivier MEDICI, directeur commercial de XiVO, se félicite : "Nous sommes ravis d’avoir été distingués cette année encore par le premier club européen des directeurs informatiques. Nous sommes fiers d’être depuis plusieurs années partenaire du Club Décision DSI, un espace de rencontre de premier plan entre professionnels de l’informatique, issus d’entreprises privées et d’entités publiques. Nous y retrouvons nos interlocuteurs quotidiens."







A propos du Club Décision DSI



Le Club Décision DSI est la plus importante organisation française de décideurs informatiques. Un réseau indépendant et privé de 1300 décideurs informatiques, CIO, DOSI, DSI et RSI au sein duquel siègent 14 DSI Ambassadeurs de leurs secteurs d’activité, une Présidente et un Vice-Président. Chaque Année, le Club décision DSI identifie 40 sociétés innovantes afin de les présenter aux adhérents du Club. Le Club Décision DSI rassemble des hommes et des femmes d’expérience, animés par la volonté de mener des actions qui soutiennent d’autres Directeurs des systèmes d’information (DSI) dans la réalisation de leurs projets professionnels.





A propos d’Avencall



Sa couverture nationale et l’appui d’une communauté d’utilisateurs et développeurs adeptes de l’Open Source, lui permettent d’apporter à ses clients et partenaires distributeurs une proximité et une évolutivité permanentes. Parmi ses références : Groupama, Maison du Monde, Cultura, LDLC, Parkéon, Parc Astérix Compagnie des Alpes, DGAC, HAS, Collège de France, Keep Call, Optéven, Cridon, Mairie de Villeurbanne, Mésolia, Le Galec …

Avencall a son siège à Limonest, et des bureaux à Suresnes, Rennes, Toulouse.



Avencall est soutenu par trois fonds d’investissement de premier plan : BPIFrance Investissement, Sigma Gestion et InnovaFonds.



Elle a remporté le Trophée Pépites décerné par la CCI de Lyon-Grand Lyon aux entrepreneurs de croissance, reçu le Prix de l’Innovation collaborative, reçu au Printemps des Entrepreneurs (MEDEF Lyon Rhône) et participe activement à l’écosystème des entreprises innovantes sur tous ses sites d’implantation.



Pour en savoir plus : www.xivo.solutions